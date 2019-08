Pressemitteilung BoxID: 763249 (Dr. Babor GmbH & Co. KG)

DOCTOR BABOR Lifting Cellular Set 2019

Beauty-Doc für unterwegs

Die DOCTOR BABOR Lifting Cellular Travel Bag ist der optimale Reise-Begleiter für alle Beautistas. Die transparente Tasche mit stylischem Silber-Riemen passt in jedes Handgepäck und beinhaltet zwei Lifting-Stars für die Haut: das DOCTOR BABOR Lifting Cellular V-Shape Serum und die DOCTOR BABOR Lifting Cellular Collagen Booster Cream. Egal ob am Terminal, während des Flugs oder vor dem Abendspaziergang auf Ibiza – einen Beautykick gibt’s mit der Bag jederzeit!



Die Lifting Cellular Bag enthält zwei wirksame Skincare Heroes für straffe Gesichtskonturen und eine aufgepolsterte Haut.



Part 1: Das DOCTOR BABOR Lifting Cellular V-Shape Serum strafft die Haut wie bei einem Face Lift. Es modelliert das Gesicht und gibt ihm gezielt Volumen und die jugendliche V-Form zurück. V-Form heißt: rosige Wangen und ein straffes Kinn.



Part 2: Der DOCTOR BABOR Bestseller, die DOCTOR BABOR Lifting Cellular Collagen Booster Cream, plumpt intensiv von innen dank wertvoller Hyaluronsäure und reduziert Falten. Der HighTech Wirkstoff Tripeptides solution restrukturiert und verdichtet das Netz aus kollagenen elastinen Fasern und verbessert damit Hautdichte und Festigkeit. So ist die Haut bei Travelstress wie trockener Flugzeugluft, Kälte oder Hitze im Reiseland und Jetlags optimal gestärkt.



Übrigens: Die zwei Spezialisten sind im Set in Originalgröße mit echtem Preisvorteil erhältlich. Ideal für Alle, die effektive Hautpflege made in Germany kennenlernen möchten.



DOCTOR BABOR Lifting Cellular Collagen Booster Cream 50 ml



DOCTOR BABOR Lifting Cellular V-Shape Serum 15 ml



DOCTOR BABOR Lifting Cellular Set 2019; 99,00 Euro

