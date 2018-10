BABOR an Bord der neuen Nummer 1

04.10.18

Mit einer neuen Mein Schiff 1 sticht TUI Cruises seit Sommer 2018 in See. Das neu gebaute Schiff steht mehr denn je im Zeichen des Wohlfühlkonzeptes von TUI Cruises und ist ein echtes Sport- und Wellness-Schiff. Mit 1.800 Quadratmetern ist der SPA & Meer Bereich noch großzügiger gestaltet. An Bord sind weiterhin die außergewöhnlich wirksamen BABOR Treatments: DOCTOR BABOR Cosmeceuticals lassen in präzise formulierten Spezialistentreatments, die mit HighTech wie Microdermabrasion oder Ultraschall noch verstärkt werden können, selbst komplizierte Haut sichtbar schöner werden. Hochkonzentrierte Ampullen machen die Haut noch schnell vor dem Landgang fit für die schönsten Häfen der Welt. An Seetagen lassen Bodytreatments mit BABOR SPA Produkten und wohltuenden Massageelementen den Alltag Seemeile für Seemeile vergessen. 16 Anwendungsräume stehen für diesen Genuss zur Verfügung. Wer eine SPA-Balkon-Kabine bucht, wohnt in nächster Nähe zum Wellnessbereich SPA & Meer auf Deck 11 und kann von seiner Kabine aus gleich im flauschig-weichen Bademantel in den SPA-Bereich huschen. Beautyfans buchen vorab Arrangements für die gesamte Reise. So können sie sich jeden Tag auf ein Schönheits-Highlight freuen und gehen garantiert sichtbar frischer und strahlender nach der Reise von Bord. Finnische Sauna, eine Bio-Sauna mit Kräutern, ein Kräuterdampfbad, Fußbäder, Eisbrunnen, eine Mineralsauna sowie Erlebnisduschen mit unterschiedlichen Dürften und Farben runden das SPA-Angebot ab. Auf Deck 12 können Gäste in der Horizontsauna mit Blick nach vorn aufs Meer relaxen.



Die neue Mein Schiff 1 ist größer als ihre Vorgängerin. So bietet sie auch eine größere Auswahl an Kabinen und Suiten und bei Doppelbelegung Platz für bis zu 2.894 Gäste. An Bord des Premium-Kreuzfahrtschiffs stehen Freiraum und Großzügigkeit im Mittelpunkt: Viele Deckflächen, großzügige Balkone sowie Kabinen zeichnen das architektonische Schiffskonzept aus. BABOR ist TUI Cruises Partner der ersten Stunde und SPA-Partner aller Schiffe der Flotte. 2018 wurde TUI Cruises mit dem Deutschen Kreuzfahrtpreis in der Kategorie Bester Spa & Wellnessbereich ausgezeichnet.

