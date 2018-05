BABOR BEAUTY SPA in Tallinn, Estland

Das neue BABOR BEAUTY SPA Mitten im Herz von Tallinn, der Hauptstadt von Estland, verleitet direkt auf zwei Etagen zum Beauty-Shopping und Verwöhnen. Mit einem modernen und klaren Design lädt der Showroom auf der ersten Ebene in die luxuriöse Welt der BABOR Kosmetik ein.



Von Ampullen über den Cosmeceuticals DOCTOR BABOR bis hin zu den Anti-Aging Linien wie ReVersive – die Vielfalt der hocheffektiven Beauty-Produkte laden zum Stöbern ein. In der Lounge gönnt sich die Beautista mit einem Kaffee eine Pause und freut sich auf die anstehende Behandlung. Hautexpertin Evelin Ainomäe und ihr Team bieten in der zweiten Etage in zwei Behandlungskabinen Facials mit Sofort-Effekt und Body-Treatments mit purem Verwöhnfaktor an. Wenn es schnell gehen muss, sind die 30-Minuten Treatments mit den kleinen, wirksamen Schönmachern die ideale Auswahl. Wer mehr Zeit mitbringt, kann exklusives HighTech, entspannende Massagen oder andere Beauty-Wunder erfahren.



In den Treatment-Räumen werden außerdem erfolgreiche Kosmetikerinnen in Estland und Lettland in Sachen Produkt, Behandlung, Verkauf und Marketing geschult. Somit sind viele weitere Kosmetikinstitute mit höchster Qualität in Osteuropa garantiert. Im angesehenen, sechsstöckigen Bürogebäude neben dem bekannten Freiheitsplatz und nahe der Altstadt befindet sich nicht nur das BABOR BEAUTY SPA, sondern auch das Office des BABOR Partners Estland und Lettland. Der BABOR Distributeur teilt sich das Business-Gebäude mit hoch geschätzten, internationalen Anwaltskanzleien und PR Agenturen. Tallinn ist eine kunterbunte Stadt mit Geschäftsleuten, Touristen und Shoppenden, die sich im BABOR BEAUTY SPA die perfekte Haut abholen und sich eine Auszeit vom Trubel nehmen können.



BABOR BEAUTY SPA Tallinn

Pärnu mnt 18, P18 Ärimaja

Tallinn, Estland

Tel.: +372 56 805 550

info@babortallinn.ee

www.babortallinn.ee

