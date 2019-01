BABOR Ampullen Geschenkset zugunsten UN Women Nationales Komitee Deutschland als Limited Edition 2019

29.01.19

We still ask for more! BABOR lanciert auch in 2019 ein Benefiz Ampullenset, das zu Gunsten des Deutschen Komitees für UN Women verkauft wird – nach einer erfolgreichen Kooperation im letzten Jahr. Die sieben Best-Of der legendären Ampoule Concentrates gibt es als limitiertes Set in einem stylischen Packaging mit ausdrucksstarkem Strukturmuster in kräftigen Powerfarben und mit einer heroisch gold-glänzenden Ampulle auf dem Cover. Made WITH LOVE! Denn Empowerment ist bei BABOR eine Herzensangelegenheit. Das Kosmetikunternehmen spendet für jedes Geschenkset 1 Euro an UN Women Nationales Komitee Deutschland. Jeder Kauf unterstützt die Organisation bei ihrem Ziel: Die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Förderung der Bildung, der Ausbildung sowie der beruflichen Entwicklung von Frauen umzusetzen. Es ist die Überzeugung von BABOR, sich für das Thema zu engagieren. BABOR selbst, das sind starke Frauen. Tausende Kosmetikerinnen weltweit und hunderte Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Unternehmens sind der Beweis.



Im Jahr 2018 konnte UN Women mit Hilfe seiner Unterstützer*innen, darunter BABOR und Prominente wie UN Women Sonderbotschafterin Anne Hathaway, 27 frauendiskriminierende Gesetze in 17 Ländern abschaffen oder reformieren. Fast 7.000 Frauen in 32 Ländern entschieden sich nach einem Training durch UN Women für eine politische oder wirtschaftliche Führungskarriere.



Tipp: Das ideale Geschenk oder zum Ausprobieren für anspruchsvolle Frauen. Das Ampullenset im Überblick:



1 x Hydra Plus: Hyaluronsäure spendet und bindet die Feuchtigkeit gleichzeitig in der Haut. Ein dünner Film verhindert, dass sie wieder entweicht.



1 x Perfect Glow: Die Ampulle mit Glow-Effekt: spendet intensiv Feuchtigkeit und Glow-Pigmente schenken eine frische, natürliche Ausstrahlung.



1 x Beauty Rescue: Ein echter Allrounder. Hilft, die Haut bei einem hektischen Lebensstil auf „Neustart“ zu setzen.



1 x Active Night: Ein Extrakt aus der schwarzen Alge erhöht das Energielevel der Zellen für die Regeneration über Nacht.



1 x Oxygen Plus: Der Wachmacher für müde Haut steigert die Energiestufe der Zellen zur Regeneration und schützt die Haut dank eines Ani-Pollution Effekts vor umweltbedingter Hautalterung.



1 x 3D Firming: Das Workout für die Gesichtskonturen. Lässt sie wie remodelliert erscheinen, strafft das Gewebe und organisches Silizium verbessert die Struktur der Haut.



1 x Lift Express: Die Lifting Ampulle mit Soforteffekt. Minimiert die Faltentiefe optisch und verbessert die Zellkommunikation



7 x 2 ml; 24,90 Euro

