BABOR Adventskalender 2018

Wir wünschen ihn uns alle, den Winter Wonderglow in der kalten Jahreszeit! Der Newcomer aus dem BABOR Ampullen-Adventskalender erfüllt das Weihnachtswunder, denn das Christkind bringt ein besonderes Geschenk schon vor dem großen Fest. Die Perfect Glow Ampulle der BABOR Hydration Serie sichert eine sofort strahlende Haut in der Adventszeit. Neben des Shining-Heros verbergen sich weitere bewährt-wirksame Lieblingsampullen hinter den Türchen des Weihnachts-Countdowns. Die effektive, intensive 24-Tage-Kur überrascht jeden Tag aufs Neue mit maximaler Wirkstoff-Power. Die Elixiere durchfeuchten, vitalisieren, regenerieren und straffen für ein unvergleichliches Hautgefühl. Für sich oder zum Verschenken an seine Liebsten: Die Schönmacher sind in einer weihnachtlichen Verpackung verhüllt, die mit einem goldenen Christmas Tree in einer Glitzerwelt designt ist. Magie passiert eben nicht nur an Weihnachten.



Der BABOR Adventskalender im Überblick:



1 x Hydra Plus: belebender Durstlöscher für jede Haut, die Feuchtigkeit braucht. Hyaluronsäure spendet intensiv Feuchtigkeit und bindet sie in der Haut.



2 x Algae Vitalizer: die pure Welle frischer Feuchtigkeit mit der Kraft des Meeres. Natürliche Plankton-Algen-Extrakte versorgen die Haut mit Feuchtigkeit und wirken anti-oxidativ.



2 x Perfect Glow: die Ampulle mit sofort Glow-Effekt: gleicht Unregelmäßigkeiten aus und schenkt eine frische, natürliche Ausstrahlung.



3 x Beauty Rescue: der Personal-Trainer für einen Neustart der Hautfunktionen bringt die Haut in Schwung. „Reboot“ für die Haut, stärkt die Barrierefunktion der Haut und die hauteigene Feuchtigkeitsspeicherfunktion.



2 x Stop Stress: Namasté! Wilder Indigo Extract lässt die Haut in Stresssituationen weniger empfindlich reagieren und vermindert stressbedingte Rötungen sowie Irritationen.



3 x Oxygen Plus: die Sauerstoffdusche für trockene, müde Haut aktiviert die Zellatmung und schützt die Haut vor Umweltbelastungen.



3 x Active Night: unterstützt mit Algen- und Trüffelextrakten die nächtliche Regeneration. Schönheitsschlaf-Booster für jeden Hauttyp!



3 x 3D Firming: wirkt 3fach gegen die Zeichen der Zeit: die Struktur der Haut wird verbessert, das Gewebe gestrafft und die Konturen erscheinen wie remodelliert.



2 x Lift Express: der Face-Lifter reduziert mit optischem Soforteffekt die Tiefe von Linien und Falten. Spezielle Peptide verbessern die Zellkommunikation und darüber auch die Hautschutzbarriere.



3 x SeaCreation The Serum: Luxuspflege mit hochwirksamem Aktivstoffen aus der Tiefsee verwöhnen die Haut und enthüllen ihre Schönheit.



24 x 2 ml; 69,90 Euro

