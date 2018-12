Ach du schickes Ei!

18.12.18

Das macht Lust auf frühlingsfrischen Teint: BABOR hat 14 der hochwirksamen Ampoule Concentrates in einem schicken Osterei im Rosen-Design zusammengestellt. Der Clou: die zweiwöchige Kur ist so abgestimmt, dass sie die Haut perfekt auf den Frühling vorbereitet. Während der ersten Tage versorgen die Ampullen mit intensiver Feuchtigkeit, wischen den Winterblues weg und regenerieren. Zum Abschluss der Kur bietet sie Anti-Aging und Radiance Deluxe in Form der exklusiven Grand Cru Rosen-Ampullen, die zum ersten Mal in dieser limited Edition enthalten sind. Und wenn dieser besondere Beautykalender die 14 Tage bis zum Osterfest runter gezählt hat, lachen bestimmt die ersten Sonnenstrahlen durch die Wolken. Gut, dass unser Teint dann auch schon strahlt.



Das Osterei im Überblick



1 x Hydra Plus: Hyaluronsäure spendet intensiv Feuchtigkeit.

1 x Algae Vitalizer: Plankton-Extrakte versorgen mit Feuchtigkeit und vitalisieren.

2 x Beauty Rescue: stärkt die Barrierefunktion

2 x Perfect Glow: gleicht Unregelmäßigkeiten aus und sorgt für frischen Teint.

1 x Oxygen Plus: aktiviert die Zellatmung und schützt die Haut vor Umweltbelastungen.

2 x Active Night: schwarze Alge erhöht das Energielevel der Zellen über Nacht.

2 x 3 D Lifting: mindert Fältchen, strafft und festigt die Konturen.

1 x Grand Cru The Rose: Sofortiger Anti-Aging Effekt und Regeneration mit Damaszener Rose.

1 x Grand Cru The White: ebenmäßiger Teint dank der weißen Rose Alba.

1 x Grand Cru The Black: schützt vor Umwelt-Stress mit dem Extrakt der Baccara Rose.



46,90 Euro

(lifePR) (