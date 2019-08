Pressemitteilung BoxID: 764097 (Dr. Babor GmbH & Co. KG)

3 BABOR Masken mit Glamour-Upgrade

Langweilige Hautpflege war gestern: BABOR präsentiert drei Masken in einer Special-Edition, die so hübsch anzusehen sind, dass man sie gar nicht mehr abnehmen möchte. Wirkstoff-Power inklusive.



BABOR Clarifying Black Pearl - Clarifying Peel-Off Mask: Twinkle, twinkle little star.



Die klärende, schwarz-glitzernde Peel-Off Maske enthält den Black Pearl Extrakt, der aus Tahitianischen Perlen gewonnen wird. Er versorgt die Haut intensiv mit Mineralien. Dank des Peel-Off-Effektes reinigt die Maske porentief, löst abgestorbenen Hautzellen und enthüllt einen klaren, mattierten Teint. Ein- bis zweimal die Woche dünn auftragen, dabei Mund, Augen, Augenbrauen und Haaransatz aussparen. Nach 15 - 20 Minuten ist die Maske vollständig getrocknet und kann als Ganzes abgezogen werden. Reste mit warmem Wasser entfernen. Tipp: Als Trouble-Shooter die Maske partiell auf „Pickelchen-Problemzonen“ auftragen.



BABOR Energizing Coffee – Vitalizing Gel Mask: Holo, it’s me!



Die flüssige Gel Maske in coolem grün mit Holo-Glitzerpigmenten enthält Koffein, das müde Haut wachküsst, indem es den Zellstoffwechsel ankurbelt. Vitamin C schützt vor freien Radikalen und fördert die Kollagensynthese. Frische Bonus: mit der cooling Formula spendet die Maske langanhaltend Frische und Feuchtigkeit. Die Maske ein- bis zweimal die Woche nach der Reinigung auftragen, Augen und Mund aussparen. 15 – 20 Minuten einwirken lassen und Reste mit warmem Wasser abwaschen. Tipp: Für den Extra-Frische-Kick die Maske im Kühlschrank aufbewahren.



BABOR French Rose – Youth Activating Cream Mask: marvelous metal



Dank Argan Extrakt hat diese Cream-Maske einen sofortigen, optischen Straffungs-Effekt. Regelmäßig angewendet kann der Extrakt feine Fältchen mildern - und zwar langfristig. Mit French Rose Extract schützt die Maske zusätzlich vor Umweltstress und bekämpft Freie Radikale, während Hyaluronsäure Feuchtigkeit spendet. Hübsch anzusehen ist sie übrigens auch: in metallischem Rosa schmiegt sich die cremige Maske zart an die Haut. Ein- bis zweimal die Woche nach der Reinigung auf die trockene Haut auftragen, Augen und Mund aussparen, 15 – 20 Minuten einwirken lassen. Nach der Einwirkzeit Maskenreste mit warmem Wasser abspülen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (