Generationenwechsel und Kontinuität im Familienunternehmen

Rudolf Louis Schweizer neuer Beiratsvorsitzender der Dr. August Oetker KG

Im Beirat der Dr. August Oetker KG ist es planmäßig zu einem Wechsel gekommen. Der bisherige langjährige Vorsitzende, Dr. h. c. August Oetker (75), hat sein Mandat nach Erreichen der für ihn geltenden Altersgrenze in der heutigen Beiratssitzung niedergelegt und scheidet zum Monatsende aus dem Beirat aus. Gemäß Satzung hat der Beirat im Anschluss daran aus seiner Mitte einen Nachfolger gewählt und sich für Rudolf Louis Schweizer (51) als neuen Vorsitzenden für das Gremium entschieden. Damit wird der Beirat nach Rudolf-August Oetker, Rosely Schweizer und August Oetker in vierter Folge von einem Mitglied der Gründerfamilie geführt.



Rudolf Louis Schweizer, Enkel von Rudolf-August Oetker, ist seit 2012 Mitglied des Beirats der Dr. August Oetker KG. Bereits 2010 trat er als Kommanditist in die Dr. August Oetker KG ein und ist somit Mitglied der Gesellschafterversammlung.



Der Diplom-Kaufmann war von 1996 bis 2012 Geschäftsführer der väterlichen Unternehmensgruppe und von 2012 bis zu deren Verkauf im Jahr 2015 als Beirat tätig.

