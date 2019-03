Pressemitteilung BoxID: 744714 (Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG)

Generation change and continuity in the family business

Rudolf Louis Schweizer New Chairman of the Advisory Board of Dr. August Oetker KG

The Advisory Board of the Dr. August Oetker KG has changed as planned. The previous chairman of many years, Dr. h. c. August Oetker (75), resigned his mandate after reaching the age limit applicable to him in today's Advisory Board Meeting and resigns from the Advisory Board at the end of the month. In accordance with the statutes, the Advisory Board subsequently elected a successor from among its members and opted for Rudolf Louis Schweizer (51) as its new chairman. Thus the Advisory Board is led by a member of the founding family for the fourth time in a row following Rudolf-August Oetker, Rosely Schweizer and Dr. h. c. August Oetker.



Rudolf Louis Schweizer, grandson of Rudolf-August Oetker, has been a member of the Advisory Board of Dr. August Oetker KG since 2012. He joined Dr. August Oetker KG as a limited partner already in 2010 and is therefore a member of the stockholders' meeting. The business graduate was managing director of his father's group of companies from 1996 to 2012 and served as an Advisory Board member from 2012 until their sale in 2015.

