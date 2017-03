Bernd Hütter erweitert Geschäftsführung

Die DORNIEDEN Generalbau GmbH erweitert ihre Geschäftsführung. Gemeinsam mit den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern Martin und Michael Dornieden sowie Geschäftsführer Peter Veiks wird Bernd Hütter ab dem 1. April die Geschicke des Projektentwicklers leiten. Der 49-Jährige wird primär die Bereiche Projektentwicklung und Finanzierung übernehmen. "Wir sind froh, mit Bernd Hütter einen ausgewiesenen Fachmann gefunden zu haben, der uns bei unserem Wachstum mit seinem langjährigen Knowhow effektiv unterstützen kann", erklärt Martin Dornieden. Insgesamt 30 Jahre arbeitete Hütter für verschiedene Kreditinstitute und baute unter anderem für die WGZ Bank das gewerbliche Immobiliengeschäft auf. Nach der Fusion mit der DZ Bank leitete der gelernte Bankkaufmann zuletzt das Immobilienkundengeschäft des Unternehmens.



"Als Banker habe ich in den letzten Jahren viele Immobilienprojekte begleitet und viel Erfahrung sammeln dürfen, die ich jetzt auf der anderen Seite des Schreibtisches bei einem Projektentwickler einbringen kann. Ich freue mich auf die Herausforderung, Bauprojekte schon in der Frühphase aktiv mitgestalten zu können", erklärt der Neuzugang. DORNIEDEN sei ein stark wachsendes Familienunternehmen mit großen Möglichkeiten. "Die ganze Bandbreite des Wohnens wird hier unter einem Dach vereint. Das macht den Reiz aus."



Die DORNIEDEN Gruppe mit der DORNIEDEN Generalbau GmbH, der VISTA Reihenhaus GmbH und der FAIRHOME GmbH beschäftigt derzeit 120 Mitarbeiter. Allein im letzten Jahr wurden 20 neue Mitarbeiter eingestellt und mehr als 400 Wohneinheiten übergeben.

Dornieden Generalbau GmbH

Zur DORNIEDEN Gruppe gehört die DORNIEDEN Generalbau GmbH, die mit Sitz in Mönchengladbach und Köln seit 1913 im Bausektor tätig ist. Seit 1977 errichtet das Familienunternehmen individuell gestaltete Ein- und Mehrfamilienhäuser in ganz Nordrhein-Westfalen. Zur Firmengruppe gehören außerdem die VISTA Reihenhaus GmbH und die FAIRHOME GmbH. Die 2008 gegründete VISTA konzentriert sich auf die serielle Fertigung von Einfamilienhäusern und ist im Rheinland, Ruhrgebiet und im Rhein-Main-Gebiet flächendeckend aktiv. FAIRHOME fokussiert den Geschosswohnungsbau und schafft dank einer optimierten Planung und standardisierten Wohnungstypen "fairen" und damit bezahlbaren Wohnraum für alle. Der Name DORNIEDEN steht für eine ideenreiche Architektur, die 2015 mit dem renommierten goldenen Architekturpreis FIABCI Prix d' Excellence für den PARK LINNÉ in Köln ausgezeichnet worden ist. Die Firmengruppe wird in der dritten Generation von den Inhabern Michael und Martin Dornieden sowie von Peter Veiks geführt. Die DORNIEDEN Gruppe beschäftigt rund 120 Mitarbeiter.

