Quadoro kauft Friedrichsarkaden in Wuppertal für Spezial-AIF

Quadoro Doric hat für den offenen Spezial-AIF Vontobel Sustainable Real Estate Europe das gemischt genutzte Objekt Friedrichsarkaden in Wuppertal erworben. Die Immobilie mit ihrer ansprechenden Ziegelfassade ist voll vermietet. Sie verfügt über sechs oberirdische Geschosse mit flexibel vermietbaren Büro-, Einzelhandels- und Praxisflächen auf insgesamt 6.100 m2 sowie über ein Untergeschoß mit Tiefgarage.



Die verkehrsgünstige Innenstadtlage mit ÖPNV-Anbindung sowie die unmittelbare Nähe zur Fußgängerzone zeichnen das Gebäude in der Friedrichstraße aus.



„Das gemischt genutzte Multi-Tenant-Objekt Friedrichsarkaden passt hervorragend zu unserer Strategie, stark diversifizierte Immobilien für den Vontobel Sustainable Real Estate Europe zu erwerben“, so Axel Wünnenberg, Geschäftsführer von Quadoro Doric. Zudem entspricht die Immobilie den strengen Nachhaltigkeitskriterien des Fonds.



Die Catella Property GmbH hat die Immobilie vermittelt. Die Doric Investment GmbH ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Spezialfonds. Die Quadoro Doric Real Estate GmbH ist als Portfolioverwalter für die Investition des Kapitals verantwortlich. Vontobel fungiert als Nachhaltigkeitsberater.



Nähere Informationen zum Vontobel Sustainable Real Estate Europe sind auf der Internetseite www.doric.com/vontobel zu finden.

Doric GmbH

Quadoro ist das Immobilienunternehmen der Doric Gruppe. Die Kernkompetenzen von Quadoro liegen in der Produktentwicklung, im Einkauf und im Management von Immobilien. Doric bietet maßgeschneiderte Investitionen und Fondslösungen in den Bereichen Transport, Immobilien und Erneuerbare Energien. Derzeit verwaltet Doric Real Assets mit einem Investitionsvolumen von 9 Milliarden USD. Aufgrund der Standorte in Asien, Europa und Nordamerika ist Doric qualifizierter Ansprechpartner für Cross-Border-Investments. Die Doric Investment GmbH ist die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft der Doric Gruppe und bietet Dienstleistungen rund um das Thema KAGB und Regulierung auch für Dritte an.

