Pressemitteilung BoxID: 776554 (Donkervoort Automobielen GmbH)

Donkervoort Seasonal Lease: Donkervoort führt neues Leasing-Konzept für 'ungeduldige' Eigentümer ein

Die Vorbestellungen für den kürzlich angekündigten Donkervoort D8 GTO-JD70 übertreffen erneut die Zahlen des Vorgängers. Aus diesem Grund hat sich Donkervoort Automobielen ein passendes Konzept überlegt. Mit Seasonal Lease können frischgebackene Eigentümer einen Donkervoort D8 GTO als „Zwischenfahrzeug“ leasen, damit der Fahrspaß schon deutlich früher beginnen kann.



So funktioniert das Konzept



Grundsätzlich funktioniert Seasonal Lease wie jedes andere Leasing-Angebot auch, doch es gibt einige Unterschiede. Die Laufzeit ist an die Fahrsaison von Donkervoort gebunden und die Anzahl der verfügbaren D8 GTOs ist begrenzt. Eine weitere Besonderheit ist, dass der Kunde die Wahl zwischen Straßen- und/oder Rennstreckennutzung hat. Dieses Privileg passt zur Erlebniswelt der Donkervoort-Fahrer und zu ihrer Liebe für diese Marke. Seasonal Lease ist daher eine ideale und exklusive Lösung für alle Beinahe-Eigentümer, die bereits einen Donkervoort D8 GTO-JD70 bestellt haben oder dies noch tun werden. Bis zur Auslieferung ihres neuen Wagens können Fahrer dank dieses Leasing-Konzepts schneller mit einem Donkervoort fahren – im wahrsten Sinne des Wortes.



Drei Optionen



Fahrer, die von diesem exklusiven und begrenzten Leasing-Angebot Gebrauch machen möchten, haben die Wahl zwischen drei Optionen: 1) ein D8 GTO nur für die Straßennutzung, 2) ein D8 GTO für die Nutzung auf Straßen und Rennstrecken und 3) ein D8 GTO nur für die Nutzung auf Rennstrecken. Auf diese Weise können wir jedem individuellen Kundenwunsch gerecht werden.



Sorgenfreies Fahrvergnügen



Donkervoort ist stets um einen sorgenfreien Rundum-Service bemüht. Sie halten darum nicht nur den Aufwand so gering wie möglich, sondern sorgen auch dafür, dass Kunden eine ganze Saison lang einen Donkervoort fahren können, ohne sich über Verkauf, Inzahlungnahme oder Ähnliches Gedanken machen zu müssen. Donkervoort Seasonal Lease verkürzt die Wartezeit und ermöglicht ungetrübten Fahrgenuss.



Weitere Informationen



Interessierte können mit der Vertriebsabteilung von Donkervoort Automobielen B.V. in Lelystad Kontakt aufnehmen. Bei Donkervoort wird deutsch, niederländisch, französisch und englisch gesprochen.

Tel.: +31 (0) 320 267 050,

E-Mail: sales@donkervoort.com

Web: www.donkervoort.com



Beispielmodelle für Donkervoort D8 GTOs für den Seasonal Lease



1) Donkervoort D8 GTO-S

Seasonal Lease Type : Straße

Maximalanzahl von Kilometern: 6.000 km

Preis pro Monat: € 1.750,-



2) Donkervoort D8 GTO Bilster Berg Edition

Seasonal Lease Type : Straße & Race

Maximalanzahl von Kilometern: 3.000 km (street) & 750 km (race)

Preis pro Monat: € 2.250,-



3) Donkervoort D8 GTO RS

Seasonal Lease Type : Race

Maximalanzahl von Kilometern: 1.500 km (max. 6 track days)

Preis pro Monat: € 3.250,-





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (