Fahrvergnügen ist angesagt!

Start und Ziel im Audi Forum Ingolstadt

Mittagsrast mit Wertungsprüfung in Berching im Altmühltal





Nur noch wenige Wochen, dann steht schon wieder der Auftakt der Oldtimerfahrsaison 2017 ins Haus. In der Automobilregion Ingolstadt beginnt diese traditionell mit der Austragung des Audi RegioSprint, in diesem Jahr am Samstag, den 29. April. Die Beliebtheit der Tages-Rallye ist ungebrochen. Der Audi RegioSprint geht auch bei seiner achten Auflage mit 250 Teams an den Start. Fahrer, die sich einen der begehrten Startplätze sichern konnten, erwartet in diesem Jahr eine entspannte und genussvolle Tagestour durch den Naturpark Altmühltal. Die Mittagsrast findet erstmalig in Berching statt.



Der Audi RegioSprint ist längst keine regionale Veranstaltung mehr. 2017 sind neben bayerischen Teilnehmern sogar Teams aus Italien und Österreich sowie Fahrer aus gleich fünf weiteren Bundesländern (Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Sachsen) vertreten.



Oldtimerfans können beim 8. Audi RegioSprint wieder eine Vielzahl attraktiver Old- und Youngtimer live und in Aktion erleben. Die automobile Bandbreite reicht vom 50er Klassiker über Raritäten vom Schlage eines Lancia Aurelia B 20 Coupés, bis hin zu Exoten wie Fiat Dino Spider, Citroën SM oder Ferrari 328. Audi Tradition bereichert das Starterfeld mit einem höchst selten zu sehenden Audi 80 Variant.



Der Audi RegioSprint 2017 war bereits im Vorjahr ausgebucht. Einige Teilnahmewillige auf der Warteliste können noch hoffen, in letzter Minute über die Warteliste in die Startaufstellung nachzurücken, oder sie nennen für die DONAU CLASSIC im Juni, bei der aktuell noch ein paar Reststartplätze verfügbar sind.



Die wichtigsten Stationen für Zuschauer des Audi RegioSprint am 29. April 2017



(Alle Zeitangaben vorläufig / Änderungen ausdrücklich vorbehalten; WP=Wertungsprüfung; DK =Durchfahrtskontrolle: Aktionsdauer jeweils ca. 2 h))



ab 07:30 Uhr Startaufstellung / Technische Abnahme – Audi Parkplatz P 11 (Ingolstadt,



Furtwänglerstr.2)



ab 09:15 Uhr Start – Audi Parkplatz P 11 (Ingolstadt, Furtwänglerstr. 2)



ab 09:17 Uhr DK – Audi Forum (Ingolstadt, Ettinger Str.)



ab 09:27 Uhr WP – DONAUKURIER / aligia (Ingolstadt, Parkplatz an der Südlichen Ringstr.)



ab 09:29 Uhr DK Vapiano (Ingolstadt, Oldtimer Hotel, Erni-Singerl-Str. 1)



ab 09:52 Uhr DK – MEIN-LAGERPLATZ 24 (Kösching, Käthe-Paulus-Str. 5)



ab 12:08 Uhr Einfahrt Mittagsrast – Berching (Parkplatz Schiffsanlegestelle / Uferpromenade)



ab 13:25 Uhr Restart Berching (Parkplatz Schiffsanlegestelle)



ab 13:27 Uhr WP Stadt Berching (Reichenauplatz / Gasthof Winkler)



ab 13:52 Uhr DK – Jaguar Autohaus Bierschneider (Greding, Industriestr. 1)



ab 14:48 Uhr DK – DEKRA (Eichstätt, Industriestr. 42)



ab 15:44 Uhr DK – Auto-Teile-Rathei (Neuburg a. d. Donau, Nördliche Grünauer Str. 18)



ab 16:25 Uhr Zieleinfahrt – Audi Forum (Ingolstadt, Ettinger Str.)



Detaillierte Zeit- und Routenpläne sowie die Startaufstellung des Audi RegioSprint 2017 stehen ab Mitte April 2017 unter www.regio-sprint.de zum Download bereit.



Volles Dutzend: DONAU CLASSIC zum 12. Mal vom 22. bis 24. Juni





 Beliebtheit der großen Oldtimer-Rallye in Süddeutschland ungebrochen

 Einige Reststartplätze sind noch verfügbar





Nicht einmal zwei Monate später ist Ingolstadt schon wieder täglicher Ausgangspunkt von drei attraktiven Tagestouren durch die malerischen Landschaften des Umlands. Die DONAU CLASSIC, eine der größten Oldtimer-Rallyes im deutschsprachigen Raum, wird bereits zum zwölften Mal ausgetragen. Auf dem Programm stehen, neben faszinierenden Fahrerlebnissen auf reizvollen Nebenstraßen, wieder zahlreiche attraktive Wertungsprüfungen und Durchfahrtskontrollen, die teilweise inmitten historischer Innenstädte sowie an nicht ganz alltäglichen Orten ausgetragen werden. Die Teams aus dem In- und Ausland können sich jetzt schon auf die „driving experience" im Audi Fahrerlebniszentrum Neuburg – Heinrichsheim freuen.



Auch zur 12. Auflage wird wieder eine Vielzahl faszinierender Zeitzeugen der Automobilgeschichte am Start sein. Zur Teilnahme zugelassen sind bei der DONAU CLASSIC Oldtimer und ausgewählte klassische Fahrzeuge bis zur Baujahresgrenze 1991.



Wer bei der DONAU CLASSIC 2017 noch mit dabei sein möchte, dem wird eine zeitnahe Nennung angeraten.



Da geht´s lang bei der DONAU CLASSIC 2017



(vorläufiger Planungsstand 9.3.2017- Änderungen ausdrücklich vorbehalten)



Donau-Ries-Tour: Donnerstag, 22. Juni 2017



Ingolstadt (Westpark Einkaufszentrum, Start) – Bergheim (DK) – Neuburg a.d. Donau – Schloss Leitheim (DK) – Rain am Lech – Neuburg a. d. Donau (DK) – Heinrichsheim (Ziel: Audi Driving Experience Center)



Altmühltal-Limes-Tour: Freitag, 23. Juni 2017



Ingolstadt (Start/WP: Enso Hotel, Bei der Arena 1) – Wellheim (WP) – Eichstätt (WP) – Beilngries (DK/WP) – (Mittagsrast Ritterschänke Burg Randeck) – Kösching – Ingolstadt - Audi Forum Ingolstadt (Tagesziel)



Hopfenland-Tour: Samstag, 24. Juni 2017



Audi Forum Ingolstadt (Start) – Manching (Flughafen WP) – Ilmendorf (WP) – Saal a. d. Donau (WP) – Bad Gögging (Mittagsrast am Hotel Eisvogel) – Winden am Aign (WP) – Manching (DK) – Ingolstadt – Audi Forum Ingolstadt (Ziel 12. DONAU CLASSIC)



Detaillierte Zeit- und Routenpläne sowie die Startaufstellung der DONAU CLASSIC 2017 stehen ab Mitte April 2017 unter www.donau-classic.de zum Download bereit.



Traditionelle Übergabe der Audi Organisationsfahrzeuge an DONAU CLASSIC Team



Audi ist seit der Erstauflage der DONAU CLASSIC im Jahre 2006 deren Hauptsponsor und bereits zum vierten Mal Titelsponsor des Audi RegioSprint. Alljährlich beginnt die heiße Phase der Routenplanung mit der Übergabe der Organisationsfahrzeuge durch Thomas Frank (Leiter Audi Tradition) an das DONAU CLASSIC Team (Robert Faber, Peter Hallauer und Alexander Arold). Auch 2017 kann sich das DONAU CLASSIC Team wieder über besonders heiße Eisen des Ingolstädter Premium-Automobilherstellers freuen. Mit Audi RS6 Avant, Q7 und S4 Avant ausgestattet, ist das Orgateam der Ingolstädter Oldtimer-Rallyes bestens gerüstet für viele tausend Streckenplanungskilometer.













