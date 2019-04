Pressemitteilung BoxID: 749048 (Donau Classic Veranstaltungs GmbH)

10. Auflage des Audi RegioSprint am Samstag 27. April 2019



Oldtimergroßaufgebot mit 265 Teams in der Startaufstellung

40 Fahrzeugmarken im Starterfeld





Im April 2010 ließ das Organisationsteam der DONAU CLASSIC Oldtimer-Rallye den Audi RegioSprint als Tagesfahrevent im Frühling vom Stapel. Dieser war seinerzeit als Miniaturausgabe der alljährlich im Juni durchgeführten dreitägigen DONAU CLASSIC gedacht. Doch es kam ganz anders. In nur wenigen Jahren ist der Audi RegioSprint mit regelmäßig über 250 zum Start zugelassenen Teams zu einer der beliebtesten Oldtimer-Tages-Rallyes in Deutschland geworden.



Dabei handelt es sich entgegen des Namensbestandteils „Regio“ beim Audi RegioSprint um alles andere als eine Regionalveranstaltung. 2019 sind neben den zahlreichen Fahrern aus sämtlichen Winkeln Bayerns auch Teilnehmer aus Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in der Startaufstellung vertreten.



Dem Namen der Veranstaltung folgend sind 57 der 2019 teilnehmenden Old- und Youngtimer-Fahrzeuge mit „4 Ringen“, darunter Raritäten wie Audi Sport quattro, zwei rare Audi 80 B2 quattro und die beeindruckende Zahl von 13 Audi Ur-quattros: Mit dabei sind aber auch Exoten wie Ferrari 328 GTS, Fiat Dino Spider, Maserati 3500 GTI Vignale Spider, Jaguar E-Type, Monteverdi Safari und viele weitere Oldies der verschiedensten Marken. Für Oldtimerfreunde ist somit auch beim 10. Audi RegioSprint wieder jede Menge geboten.



Start und Ziel erfolgen traditionell am Audi Forum Ingolstadt, die Oldtimer treffen sich zur Mittagsrast im VW Autohaus Bierschneider in Weißenburg.



In der Anlage übersenden wir Ihnen die aktuelle Pressemitteilung mit Zeit- und Routenplan des 10. Audi RegioSprint am 27. April 2019. Zudem haben wir Ihnen ein paar Fotos zur freien Verwendung angefügt. Weitere honorarfreie Fotos finden Sie unter https://regio-sprint.de/presse/



Zusätzliche Infos, insbesondere auch zu den teilnehmenden Teams finden Sie unter https://www.regio-sprint.de/.



Über eine redaktionelle Auswertung freuen wir uns.

