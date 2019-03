Zwei Werbespots der Dominikanischen Republik beim "The Golden City Gate" ausgezeichnet

08.03.19

Das Tourist Board der Domini-kanischen Republik hat beim begehrtem inter-nationalen Film-Print-Multimedia-Preis „Das goldene Stadttor – The Golden City Gate“ auf der weltgrößten Reisemesse ITB zwei Aus-zeichnungen in der Kategorie „TV Cinema Spot“ erhalten. Die Werbekampagnen „Dominikani-sche Republik, Gefällt mir“ über die allgemeinen Attraktionen der Ferndestination sowie „Dominican Republic, I like it” über das Segment Golf belegten jeweils den 1. und 2. Platz.



Beim ersten Film liegt der Fokus auf die karibi-schen Blau- und Grüntöne sowie die malerische Urlaubsregionen und die Segmente Familien, Luxus, Tauchen, Natur und Kultur. Beim zwei-ten Werk steht Golf im Vordergrund. Präsentiert werden einige der 26 Top-Niveau-Golfplätze der Dominikanischen Republik, darunter der legendäre Teeth of the Dog von Pete Dye wie der Punta Espada Golf Course von Jack Nicklaus.



Dazu Petra Cruz, Europa-Direktorin des Tourist Boards der Dominikanischen Republik: „Die-se Auszeichnungen sind ein erfreulicher Beweis dafür, dass unsere Kampagne „Gefällt mir“ sehr gut ankommt. Sie wurde vor genau einem Jahr ins Leben gerufen. Das Marketing-Team hatte sich zum Ziel gesetzt, die Dominikanische Republik audiovisuell und lebendig darzu-stellen sowie verschiedene Segmente hervorzuheben – dies wurde erfolgreich umgesetzt.“



Für beide 30-sekündigen Spots zeichnet die Werbeagentur MADE IN SPAIN mit Sitz in Mad-rid unter der Leitung von Andrés Gil verantwortlich. Kreativdirektoren sind Nuria Gil und Ra-fael Bertone. Die Aufnahmen erfolgten durch die dominikanische Produktionsfirma UNICORNIO FILMS. Für die Regie und Umsetzung waren jeweils Fernando Báez und Franky Báez zuständig. Die Musikproduktion mit rhythmischem Merengue – von der UNESCO zum Immateriellen Kulturerbe ernannt – beläuft sich auf Producciones EME mit Sitz in Santo Domingo.



Die Auszeichnung fand im Rahmen der 19. Edition „Das goldene Stadttor – The Golden City Gate” statt. Insgesamt wurden 148 Filme aus 35 Ländern eingereicht.

(lifePR) (