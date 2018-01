Neuer Rekord: 6,1 Millionen Gäste besuchen die Dominikanische Republik 2017

Neuer Rekord für die Dominikanische Republik: Im Jahr 2017 wurden insgesamt 6.187.542 internationale Gäste in der Karibikinsel begrüßt – 3,83 Prozent mehr als im Vorjahr.



Aus Deutschland reisten 2017 insgesamt 265.398 Gäste in die Dominikanische Republik. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 2,35 Prozent.



Die Quellenmärkte Österreich und Schweiz liegen ebenso im Plus. 2017 wurden 10.460 Gäste aus Österreich erfasst, das sind 33,78 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Aus der Schweiz reisten 33.073 Touristen in die Dominikanische Republik – 13,37 Prozent mehr als im Jahr davor.



„Die Anzahl der Besucher aus Deutschland wäre noch positiver ausgefallen, wenn Air Berlin ihre Flugfrequenzen in die Dominikanische Republik nicht unerwartet eingestellt hätte. Wir freuen uns dennoch sehr über die Steigerung der Gästezahl, insbesondere über die aus Österreich und der Schweiz“, so Petra Cruz, Europa-Direktorin des Tourist Boards der Dominikanischen Republik. „Wir sind der Überzeugung, dass die Anzahl der Gäste aus Deutschland auch 2018 weiter steigen wird. Nicht zuletzt dank der ausgezeichneten Kooperationen mit unseren Airline-Partnern Condor, Eurowings und AZUR Air, die den Bedarf der Strecken ab Düsseldorf gedeckt und sogar neue Direktflüge in ihr Angebot mit aufgenommen haben“, betont Cruz.



Im aktuellen Flugplan stehen Besuchern 36 Direktflüge aus Deutschland sowie zwei aus der Schweiz in die Karibikinsel zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch 17 weitere Flüge aus Österreich über Paris und Madrid. Für den kommenden Sommerflugplan sind 18 Direktflüge aus Deutschland, drei aus der Schweiz sowie neun aus Österreich über Paris und Madrid vorgesehen.



Aktuell verfügt das Land über 80.000 Hotelzimmer, gut 5.000 davon wurden im letzten Jahr fertig gestellt. Der Bau von weiteren 15.000 Zimmern ist bereits genehmigt. Das Regionale Zentrum für wirtschaftliche und nachhaltige Strategien (Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles) teilte kürzlich mit, dass sich die Anzahl der Hotelzimmer in der Dominikanischen Republik in den letzten zehn Jahren um 18 Prozent erhöht hatte – das ergibt einen Durchschnitt von 7,8 Prozent pro Jahr.

Dominikanische Republik

Der erste Tourist erreichte die Dominikanische Republik im Jahr 1492 und hieß Christoph Kolumbus. Reich an historischen Sehenswürdigkeiten, präsentiert sich das Land dem ausländischen Besucher heute als vielfältiges Reiseziel, in dem verschiedene Einflüsse aus Europa, Amerika und Afrika über mehrere Jahrhunderte hinweg zu einer neuen, modernen karibischen Kultur verschmolzen. 2017 kamen über 6,1 Millionen aus aller Welt. Die Dominikanische Republik wurde bereits drei Mal von der International Association of Golf Tour Operators IAGTO zur besten Golf-Reiseziel in der Karibik und Lateinamerika gekürt und erhielt vier Mal den WORLD GOLF AWARD - jüngst 2017. Gästen erwartet über 30 Designer-Golfplätze, zahlreiche Hotels & Resorts der Luxusklasse, atemberaubende Strände, lebhafte Städte und malerische Dörfer. Ob Strand-, Golf- oder Aktivurlaub, aufgrund ihres breiten Angebots für alle Arten von Reisen ist die Dominikanische Republik bei Familien, Singles und Paaren jeder Altersklasse gleichermaßen beliebt. Viele internationale Stars und berühmten Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft verbringen regelmäßig Erholungszeiten auf der schönen Insel.





