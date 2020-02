Pressemitteilung BoxID: 786739 (Dominikanische Republik)

Die Dominikanische Republik präsentiert sich auf der ITB 2020

Das Tourist Board der Dominikanischen Republik präsentiert sich auf der weltgrößten Reisemesse ITB in Berlin vom 4. bis 8. März 2020 in Halle 22a, Stand 103 mit einem bunten Programm. Neben viel karibischer Lebensfreude mit Tanz und Musik wird auch das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen.



Mit über 600 Kilometer Traumstränden, 255 Sonnentagen im Jahr und einer Durchschnittstemperatur von 27 Grad Celsius ist die Karibikinsel seit Jahren eines der beliebtesten Reiseziele der Welt. Damit ist die Dominikanische Republik zwar für Badeurlaub geradezu prädestiniert, bietet jedoch auch gleichzeitig ein vielfältiges Angebot an Alternativen: alte Kolonialstädte, mehr als ein Dutzend Nationalparks mit endemischen Tier- und Pflanzenarten, die höchsten Berge der Karibik, immergrüne Regenwälder und vieles mehr laden zum Erholen und Entdecken ein. Abwechslungsreiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten überall im Land sowie Golfplätze der Weltklasse lassen keinen Wunsch offen. Kurzum: Jeder Gast findet in der Dominikanischen Republik sein ganz persönliches Urlaubseldorado.



Vortrag zum nachhaltigen Tourismus in der Dominikanischen Republik (6.3. 11:00 4.1b)



Diese Vielfalt wird auch der Messeauftritt der beliebten Destination widerspiegeln. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Thema Nachhaltigkeit. Hierzu lädt das Tourist Board zu dem Vortrag „Nachhaltigkeit in der Dominikanischen Republik: Die maritimen Schätze der Dominikanischen Republik“ am Freitag, 6. März 2020, um 11.00 Uhr auf der Aktionsbühne in Halle 4.1b ein. Gastrednerin ist die anerkannte Umweltschutzexpertin Marion Hammerl, die als Präsidentin der internationalen Umweltstiftung „Global Nature Fund” bereits mehrere Nachhaltigkeitsprojekte - teils mit Unterstützung der GIZ und der Europäischen Union - in der Dominikanischen Republik begleitet hat. In ihrem englischsprachigen Vortrag gibt sie Einblicke, welche positive Rolle der Tourismus auf der Karibikinsel beim Wiederaufbau und Schutz des fragilen Küsten-Ökosystems spielen kann. Ihr zur Seite steht Walflüsterer 2020 Tim Philippus, der derzeit das „Center for the Eco Development of Samaná Bay and its Surroundings“ sowie „Whale Samaná“ tatkräftig vor Ort unterstützt.



Große Tombola für Reisebüros



Eine große Tombola mit attraktiven Preisen (Auslosung am 4. und 5. März 2020 jeweils 16.00 Uhr / 6. März 2020, 13.00 Uhr) sollen Reisebüropartner zum Stand der Dominikanischen Republik locken. In der Lostrommel sind insgesamt 14 attraktive Preise, darunter mehrere Hotelaufenthalte. Dazu gibt es dominikanische Spezialitäten, Brugal Rum und das Nationalbier Presidente.



Wochenende: Karibische Lebensfreude mit Tänzern und Kunsthandwerk



Am Wochenende lohnt sich auch für Privatbesucher ein Abstecher zum Stand der Dominikanischen Republik (103) in der Halle 22a. Regelmäßige Auftritte (Samstag um 11:40, 14:40 und 16:40 Uhr, Sonntag 11:40, 12:40 und 16:40) dreier Tanzpaare des typischen folkloristischen Balletts mit Sängerin Esther Yomaira de León, Pianist Victor Taveras und Musikgruppe präsentieren den Bachata und Merengue. Beide Tanzstile gehören zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Dazu bringen Rumverkostungen, traditionelles Handwerk und ein Zigarrendreher aus der Dominikanischen Republik karibische Lebensfreude in die Messehallen.



Zusätzliche Shows finden am 7. März von 10:30 bis 11:30 Uhr und von 13:30 und 14:00 Uhr auf der Aktionsbühne in der Halle 4.1 sowie am 8. März von 15:00 bis 15:30 Uhr am Eingang im Palais am Funkturm und beim „Sinnesrausch. Die Abschluss-Show der ITB“ am 8. März von 15:32- 15:34 Uhr auf der Hauptbühne im Palais statt.



Unternehmen am Stand der Dominikanischen Republik:





Amhsa Marina Hotels & Resorts

Bahia Principe Hotels & Resorts

Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple

Barceló Hotel Group / Bavaro Grand Resort

BD Experience Destination Memory Makers

Be Live Hotels

Blue Travel Partner Services

Dominican Expert

Catalonia Hotels & Resorts

Coral Hospitality Corp.

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana

Hola Tours & Travel

Hoteles Hodelpa

Karisma Hotels & Resorts

Impressive Resorts & Spas Punta Cana

La Romana

La Romana Airport

Lifestyle Holidays Hotels & Resorts

Majestic Resorts

Meliá Hotels International, Dominican Republic

Nexus Tours

Otium International

Princess Hotels & Resorts

Puntacana Resort & Club

Turissimo Caribe & Excursiones Dominican Republik S.A.

VH Hotels & Resorts

Viva Wyndham Resorts



