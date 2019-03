"Campus LIVE"-Event der DER Touristik in der Dominikanischen Republik

08.03.19

Das Tourist Board der Dominikani-schen Republik organisiert in Zusammenarbeit mit der DER Touristik im Rahmen von Campus LIVE ein Me-ga-Event im Norden und Nordosten der Dominikani-schen Republik. Vom 26. April bis 4. Mai 2019 erkun-den 100 Reisebüromitarbeiter mit „Campus LIVE“ die atemberaubende Natur sowie die zahlreichen Angebo-te für Sport- und Abenteuerurlauber in Puerto Plata und Samaná.



Mit dieser Aktion möchte das Tourismusministerium der Dominikanischen Republik in Ko-operation mit der DER Touristik die Vollcharter ab Düsseldorf (DUE) nach Puerto Plata (POP) und Samaná (AZS) promoten und die Reiseziele stärken. „Wir freuen uns sehr über diesen Event mit der DER Touristik, einem der größten deutschen Veranstalter in der Domi-nikanischen Republik. Die Tourismusprofis haben die Möglichkeit, die vielfältige Nord- und Nordostküste der Insel zu erkunden, die durch die Direktverbindungen noch attraktiver für den deutschen Markt geworden sind“, erklärt Petra Cruz, Europa-Direktorin des Tourist Boards der Dominikanischen Republik.



Die Provinz Puerto Plata liegt an der Nordküste der Karibikinsel und zählt insgesamt 80 Ki-lometer lange Strände. In der Stadt Puerto Plata wird die Kolonialgeschichte der Dominikani-schen Republik lebendig. Das Zentrum mit Gebäuden aus der viktorianischen Epoche, wie die Kathedrale, das Bernsteinmuseum oder den Stadtpark sollten Besucher nicht verpassen. Die einzige Seilbahn der Karibik bringt Gäste auf den „Hausberg“ der Stadt, den Loma Isabel de Torres mit atemberaubendem Blick auf die Silberküste. Die Region Samaná hingegen besticht durch zahlreiche Natur-Highlights, darunter den Nationalpark Los Haitises.



Die Reiseprofis erleben auf fünf unterschiedlichen Touren die Highlights der Insel „hautnah“ und treffen sich im Anschluss zum einem Event im Playabachata Resort in Puerto Plata. Bei Round Table Talks präsentieren sich die örtlichen Partner und die Expis haben die Chance, direkt mit Hoteliers ins Gespräch zu kommen. Die Teilnehmer der Reise wurden aus über 8500 Reisebüros in Deutschland ausgewählt und mussten sich für Campus LIVE mit Webinaren und E-Learnings oder der Teilnahme an einer Roadshow qualifizieren.

