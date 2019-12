Pressemitteilung BoxID: 778059 (Dolphinvest Consulting GmbH)

Der FOMO-Virus breitet sich aus

„Aus Angst etwas zu verpassen oder nicht auf dem neuesten Stand zu sein, hat das EU-Parlament erstmals den Klimanotstand für die Europäische Union ausgerufen“, so Böckelmann, leitender Portfoliomanager der Vermögensmanagement Euroswitch. Die Fear of Missing Out (FOMO) habe zuletzt neben den Medien auch zunehmend die Kapitalmärkte und die Politik ergriffen. „Sähe man sich den konkreten Herausforderungen für die Bürger verpflichtet, hätte man zeitgleich den Notstand bei Bildung, Infrastruktur und vor allem bei den Rentensystemen erklären müssen“, so Böckelmann weiter.



Kraftakt für Ursula von der Leyen und Christine Lagarde



Auf Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin und Christine Lagarde als EZB-Präsidentin kämen Jahre harter Arbeit zu, die von Aufklärung und Reformen bestimmt sein sollten und weniger durch Symbolik und Effekthascherei. Von Christine Lagarde zeigt sich Böckelmann schon jetzt beeindruckt: „Wer bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt aufmerksam gelauscht hat, hat eben nicht das gerade in den deutschen Medien geschriebene „weiter so wie Mario Draghi“ gehört, sondern sehr viel Reflektion und vor allem viel Gestaltungsfreude für ein Europa in der aufreibenden Position zwischen den großen Blöcken USA und China“. Beiden Damen müsse es gelingen, die EU im Innern zusammenzuhalten und die geopolitischen Einflüsse von außen zur Stärkung der Gemeinschaft zu nutzen. „Gemeinsame fiskalische Anstrengungen zur EU-weiten Investitionsförderung sind dabei zwingend – einschließlich der Abkehr von der schwarzen Null in Deutschland“, sagt Böckelmann. Wie dringend dies erforderlich ist, zeige sich besonders am Beispiel der Digitalisierung. Faktisch haben die USA und China einen 10- bis 20-jährigen Technologievorsprung. Während Europa im Bereich der „Sensorik“ durchaus mithalten könne, sieht es bei „Big Data/Künstliche Intelligenz“, „e-Health/Gesundheit“ und „Cybersecurity/Sicherheit“ eher düster aus. „Eine potenzielle europäische Weltmarktführerschaft in diesen Bereichen wird einerseits durch eine der weltweit strengsten Datenschutzgesetzgebung und andererseits durch ein nicht vollumfänglich verbreitetes, hochbelastbares schnelles Internet verhindert“, fasst Böckelmann die Lage zusammen.



Aktienmärkte zeigen sich unbeeindruckt



Die nach wie vor ungelösten geopolitischen Herausforderungen hatten im November keinen großen Einfluss auf die weltweiten Aktienmärkte. Ob die Aktienmärkte im Hinblick auf die Weltkonjunktur und Unterstützung von Notenbanken wie Politik tatsächlich optimistischer geworden sind, oder einfach nur vom FOMO-Virus angesteckt wurden, lässt sich erst Ende Januar mit Sicherheit sagen. „Einige Rotationen in ausgewählten Sektoren aber auch sogenannten Faktoren sprechen zumindest für die These, dass oft nur aus der Angst heraus gekauft wird, eine weitere Aufstiegsbewegung zu verpassen. Eine breitere Überzeugung lässt sich aktuell nicht ausmachen, was wiederum für die kommenden Wochen und den Jahresanfang 2020 keine schlechte Voraussetzung sein muss“, so Böckelmann.



Über Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH:



Die Euroswitch verwaltet traditionelle und alternative Investmentstrategien. Sie bietet diese Strategien in Form von standardisierten und individuellen Managed-Accounts für das gesamte Kapitalmarktspektrum – von Absolute Return über nachhaltige Kapitalanlagen bis hin zur reinen Chancenorientierung. Darüber hinaus werden für das breite Publikum vier Dachfonds in abgestuften Varianten von sehr risikoarm bis hin zur reinen Aktienanlage geboten. Gegenwärtig verwaltet die Gesellschaft 150 Millionen Euro. Die Euroswitch ist als „Finanzportfolioverwalter“ gemäß §32 KWG von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und beaufsichtigt.



Disclaimer



Diese Pressemitteilung richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Die enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung oder sonstigen Rat dar. Die hier dargestellte Meinung ist die der Investmentexperten der Vermögensmanagement Euroswitch. Diese Meinung kann sich jederzeit ändern. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde um sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden wie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Herausgeber ist die Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH mit Sitz in der Schwindstraße 10, 60325 Frankfurt.

