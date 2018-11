Investition in Künstliche Intelligenz: dnata übernimmt Mehrheit an bd4travel

27.11.18

dnata, einer der weltweit größten Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen, hat die Mehrheit an bd4travel (Big Data for Travel) erworben. Das vielfach ausgezeichnete Technologieunternehmen mit Sitz in Deutschland und im Vereinigten Königreich bietet Online-Reisebüros innovative IT-Lösungen an, die auf Künstlicher Intelligenz basieren. bd4travel unterstützt führende Reiseanbieter mit derzeit über 40 verschiedenen Websites in 17 Märkten. Die Übernahme ist mit sofortiger Wirkung und ohne Einschränkung der von bd4travel angebotenen Dienste wirksam. Das Geschäft wird unter dem Branding bd4travel weitergeführt.



Die Produkte von bd4travel sind zugeschnitten auf die Herausforderungen der Reisebranche: Die hochentwickelten Algorithmen ermöglichen dem Online-Reisevertrieb eine individuelle Kommunikation mit anonymen Nutzern, eine Personalisierung der Einkaufserfahrung in Echtzeit sowie die Empfehlung der für den Kunden relevantesten Produkte, Serviceleistungen und Inhalte.



Mit seinem vielfältigen Portfolio an Reiseunternehmen bietet dnata in 77 Ländern umfassende Serviceleistungen für Einzelkunden, Firmen und die Reisebranche. Zusammen mit seinen Partnern offeriert dnata ein vielfältiges Programm – von der weltweiten Reiseveranstaltung für Geschäfts-, Incentive-, Urlaubs- und Aktivreisen bis hin zum Destination Management. Sales- und Marketing-Services für Hotels und spezialisierte Reiseleistungen für Regierungsbehörden sowie den Offshore- und Marine-Sektor runden das Angebot ab.



Mit dem Einstieg bei bd4travel unterstreicht dnata seinen Fokus, State-of-the-art-Technologien zu nutzen, um Vertriebseffizienz und Kundenerlebnis weiter zu optimieren. Zudem ergänzt dnata mit der Beteiligung an bd4travel seine Aktivitäten und sein Angebot und bringt einen signifikanten Nutzen für Partner in der Reisebranche. bd4travel wird weiterhin unter seinem Firmennamen agieren und seine Plattform unabhängig weiterentwickeln, um den Kundennutzen kontinuierlich zu optimieren. Durch die Partnerschaft mit dnata erweitert bd4travel seine globale Reichweite. Über die Details der Akquisition haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.



„Wir suchen bei dnata immer nach Innovationen und neue Technologien, die wir nutzen können, um unsere Effizienz zu maximieren und exzellenten Service zu bieten“, erklärt Iain Andrew, Divisional Senior Vice President, Travel Services, dnata. „Die Verarbeitung von großen Datenströmen und digitale, durch KI-gesteuerte Kundeninteraktionen sind wichtige Kompetenzen für zukunftsfähige Unternehmen. Mit seiner herausragenden, skalierbaren Technologie, seinem erfahrenen Team und erprobten Geschäftsmodell, bietet uns bd4travel Lösungen für beides. Unsere Investition in bd4travel wird uns dabei helfen, Prozesse weiter zu optimieren und unseren Wertbeitrag für die Reiseindustrie zu vergrößern - indem wir eine erstklassige Technologie auf globaler Ebene anwenden.“



„Der Mehrheitserwerb durch dnata ist ein großer Meilenstein für bd4travel, der uns erlaubt unsere KI-basierten Lösungen weiterzuentwickeln und die Technologie an weitere Kunden heranzutragen - insbesondere in der Airline-Branche. Wir freuen uns über die Möglichkeit, mit dnata zusammenzuarbeiten, den zusätzlichen internationalen Einfluss und die Bereitschaft, in die besten Technologien der Reisebranche zu investieren. Das ist der Start einer starken Partnerschaft“ ist Andy Owen-Jones, CEO und Fo-Founder von bd4travel, überzeugt.



Das Unternehmen bd4travel steht für intelligente Personalisierungslösungen in der Reisebranche, welche digitale Empathie und persönliche Interaktionen mit anonymen Kunden ermöglichen. Das Unternehmen wurde 2013 von drei ehemaligen Amadeus-Kollegen gegründet, die erkannt haben, dass die "persönliche Relevanz" bei der Reisesuche die Branche vor eine große Aufgabe stellt und eine KI-gesteuerte Personalisierung die Antwort ist. Die Kunden von heute erwarten, dass sie auf Basis ihrer persönlichen Interessen und Absichten individuell bedient werden. Aber sie sind nur dann bereit, ihre persönlichen Daten bereitzustellen, wenn die angebotene Dienstleistung für sie wirklich relevant ist. Die Gründer haben sich zusammengetan, um einen umfassenden Ansatz zu entwickeln, der es Reiseunternehmen ermöglicht in diesem veränderten Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Heute bietet bd4travels ein vollständiges System speziell für die Herausforderungen der Reisebranche. Gleichzeitig ermöglicht bd4travel Reiseunternehmen schnelle Test- und Lernprozesse anzuwenden, um individuelle Use-Cases zu schaffen. Dadurch benötigen diese nur einen Bruchteil der Zeit, um für den einzelnen Benutzer relevant zu werden - im Vergleich zur Entwicklung eigener oder zur Implementierung generischer Systeme. bd4travel ist in Frankfurt und in London ansässig. Die Lösungen des Unternehmens werden von führenden Reiseunternehmen in 17 internationalen Märkten angewendet und wurden von Branchengrößen wie Phocuswright, Travolution und Travel Technology Europe mit Preisen ausgezeichnet. Weitere Informationen sind unter www.bd4travel.com zu finden.

