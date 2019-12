Pressemitteilung BoxID: 778539 (dmb GmbH deutsche mailbox)

Sportdigital beauftragt die deutsche mailbox mit der Erfassung und Verbreitung der Programmdaten von EDGEsport

Die deutsche mailbox, einer der führenden Anbieter von Programminformationen (TV, Radio und VideoOnDemand), wird in Zukunft die Datenerfassung und -verbreitung des Senders EDGEsport übernehmen.



Der Erfassungs- und Verbereitungsservice der deutschen mailbox bietet EDGEsport die Möglichkeit, über den einmaligen Versand seiner Programminformationen an die dmb sämtliche Kabelnetz- und Satelliten-Provider, Set-Top-Boxen-Hersteller, Verlage und Programmverwerter (EPG-Betreiber, Dienstleister, Online-Dienste) global zu erreichen. Zusätzlich werden die Daten durch die deutsche mailbox veredelt, um die sich stetig verändernden Bedürfnisse der einzelnen Plattformen und Datenanbieter zu erfüllen.



EDGEsport wurde als neuer Pay TV-Sender im deutschsprachigen Raum gestartet und zeigt rund um die Uhr Fun- und Actionsport aus aller Welt. Dabei sorgen attraktive Trendsportarten wie unter anderem Skateboarden, Mountainbiking und Motorsport als Live-Events für bestes Entertainment. Darüber hinaus sind im Programmportfolio auch coole Magazine und edle Dokumentation vertreten, die einen Blick auf die Sportler und deren Lifestyle werfen.



Schon im November kann der Kanal in Deutschland und Österreich über Sky empfangen werden, wo er Teil des trendSports-Pakets ist. Außerdem wird er das Portfolio der IP-Entertainmentplattform Waipu.tv verstärken.



Markus Blümel, CEO der TV-DATA Sales & Services GmbH: „Wir freuen uns, die Geschäftsbeziehungen mit Sportdigital als technischer Dienstleister weiter zu vertiefen und das bunte Portfolio von EDGEsport einer breiteren Masse zugänglich zu machen."



EDGEsport (edge.sportdigital.de)ist ein 24/7 Fun- und Actionsportsender, der innerhalb des Pay-TV-Programms im deutschsprachigen Raum empfangbar ist. Die Sportdigital TV Sende- und Produktions GmbH hat die Rechte an dem neuen Pay TV-Themensender in Deutschland, Österreich und der Schweiz erworben und bietet diesen fortan für eine lineare und non-lineare Verbreitung über Satellit, Kabel, IPTV und Web-TV an.

