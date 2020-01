Pressemitteilung BoxID: 783433 (DM - Magnu music)

Der Musiker MAGNUS trifft die Forscherin Jane Goodall

Die britische Verhaltensforscherin für Menschenaffen und der Künstler MAGNUS trafen sich an der Universität in Tübingen

Was verbindet die Tierschutz Ikone Goodall mit dem Musiker MAGNUS?



Antwort: sowohl Goodall als auch MAGNUS setzen sich für das Wohl von Tieren ein. Jane Goodall machte sich bereits vor über 50 Jahren einen Namen mit ihren Forschungen über Menschenaffen die sie in unmittelbaren Kontakten mit den Schimpansen durchführte. Viele Erkenntnisse über Schimpansen sind auf Jane Goodalls Arbeiten zurückzuführen. Sie entdeckte, dass Schimpansen zum Gebrauch von Werkzeugen fähig sind. Bereits 1965 trat sie in dem ersten von National Geographic jemals produzierten Film, im Fernsehen auf. Es folgten Zahlreiche Dokumentarfilme und Bücher sowie ein Spielfilm über ihr Leben. Der Künstler und Musiker MAGNUS setzt sich ebenfalls bereits seit Jahren für den Tierschutz ein und ist ein bekennender Aktivist. 2016 erschien daher auch sein Song „Stella“ der dem gleichnamigen Rhesusaffen gewidmet war der durch die Tierversuche im Max-Planck-Instituts in Tübingen bekannt wurde. MAGNUS erhielt Kenntnis davon das dieser Affe offenbar extrem gequält wurde denn Tierschützer der „Soko Tierschutz“ haben heimlich Versuche von Hirnforschern in Tübingen gefilmt - die Tests wurden offenbar zu spät abgebrochen. Die Sendung „Stern TV“ hatte drüber berichtet. Die Organisation „Ärzte Gegen Tierversuche“ die MAGNUS ebenfalls unterstützt bat ihn seinen Song samt dem Tierschutz Musikvideo anlässlich einer Veranstaltung mit Jane Goodall im Dezember 2016 vorstellen zu dürfen. MAGNUS war als Gast ebenfalls eingeladen und so ergab es sich das diese beiden Tierschützer „Goodall und MAGNUS“ sich begegneten. Jane Goodall war von dem Song über den Affen Stella und das dazugehörige Musikvideo sehr berührt wie Sie den anwesenden tausend Gästen verriet. Beide kämpfen jeweils auf ihrer Weise nach wie vor gegen Tierquälerei und setzen sich für den Tierschutz ein wo immer es geht.

