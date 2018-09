"Herz zeigen!" bei dm-drogerie markt

07.09.18

Engagement hat viele Gesichter: Das präsentiert dm an diesem Wochenende beim Bürgerfest des Bundespräsidenten in Berlin, welches ganz im Zeichen der Würdigung des Ehrenamtes steht. Ab dem 14. September geht es deutschlandweit in den dm-Märkten weiter: Mit der Aktion „Herz zeigen!“ bietet der Drogeriewarenhändler lokalen Organisationen und Einrichtungen eine Plattform, um sich und ihre Arbeit vorzustellen und spendet insgesamt rund 1.950.000 Euro an lokal Engagierte. In der „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“, vom 14. bis 22. September 2018, können Kunden in den mehr als 1.900 dm-Märkten zwischen jeweils zwei lokalen Organisationen mit kleinen Herz-Kärtchen abstimmen. „Es ist uns ein Anliegen engagierte Menschen und Einrichtungen, die im Umfeld unserer dm-Märkte wirken und das Zusammenleben bereichern, zu unterstützen und zu würdigen“, sagt Erich Harsch, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung. „Gleichzeitig wollen wir all unsere Kunden dazu aufrufen, für die Spendenpartner abzustimmen und sich so für eine lokale Organisation einzusetzen.“



Zum Bürgerfest des Bundespräsidenten

Auf dem Bürgerfest des Bundespräsidenten können sich Interessierte über die Aktion „Herz zeigen!“ sowie das vielfältige soziale Engagement von dm-drogerie markt informieren. Dabei werden auch die zahlreichen Aktionen wie „Kassieren für den guten Zweck“ oder die Singwetten vorgestellt, mit denen dm in der Vergangenheit bürgerschaftliches Engagement vor Ort unterstützte. Auch der Welterforscher Willi Weitzel sowie Harald Welzer, Direktor der Stiftung Zukunftsfähigkeit, sind zu Gast und bejubeln am Freitag in der „Allee der Anerkennung“ ehrenamtliche Gäste des Festes.



Zur Aktion "Herz zeigen!"

Bereits zum dritten Mal würdigt dm-drogerie markt das vielfältige Engagement in Deutschland. Nachdem sich 2014 und 2016 mehr als 19.000 Menschen direkt bei der Sozialinitiative „HelferHerzen – Der dm-Preis für Engagement“ beworben und regionale Jurys entschieden haben, welches Engagement ausgezeichnet wurde, konnten die dm-Märkte in diesem Jahr ihre lokalen Spendenpartner selbst auswählen. Kunden stimmen mit Herz-Kärtchen über die Höhe der Spendensumme der rund 3.900 Spendenpartner ab – dabei erhält der Spendenpartner mit den meisten Stimmen 600 Euro, der andere 400 Euro. Bei einem Gleichstand spendet dm jeweils 500 Euro an beide Projekte.

