Pressemitteilung BoxID: 776949 (DLG Service GmbH)

Buchungsportal EnergyDecentral 2020 ist online

Vom 17. Bis 20. November 2020 organisiert die Deutschen Gesellschaft für Landwirtschaft, DLG, auf dem Messegelände Hannover die EnergyDecentral, internationale Fachmesse für innovative Energieversorgung.



Vier Tage dezentrale Energieerzeugung im Brennpunkt



Vier Tage lang dreht sich auf der Messe Hannover alles um Erzeugung, Management und Speicherung von Energie in der Landwirtschaft aus Solar, Biomasse und Wind. Bereits heute betreiben Landwirte über zehn Prozent der erneuerbare Energieanlagen in Deutschland. Mit steigendem Anteil erneuerbarer Energien steigt auch die dezentrale Erzeugung. Landwirtschaft wird mit der Produktion von Biomasse, sowie mit ihren Dach- und Ackerflächen eine zunehmend wichtige Rolle in der erneuerbaren Energieversorgung spielen.



Focus Parität der Energiesysteme



Lag der Messeschwerpunkt der vergangenen Jahre auf Biomasse, werden auf der EnergyDecentral 2020 die Themen Photovoltaik, Stromspeicher, Windkraft und Kleinwindkraft in der Landwirtschaft mehr Gewicht erhalten. Landwirtschaft ist seit Jahren auch Energiewirtschaft, Biomasse, Solar, Speicher und Wind ergänzen sich und das Interesse der Landwirte an diesen Themen ist groß.



Photovoltaik in die Landwirtschaft



Eine Umfrage unter den 30.000 Fachbesuchern der vergangenen EnergyDecentral 2018 ergab, dass über 10.000 Landwirte bereits ein Photovoltaikanlage betreiben. Bezogen auf die Gesamtbesucherzahl von 155.000 Fachbesuchern der EuroTier und EnergyDecentral sind es sogar 39.000 Fachbesucher, die eine PV-Anlage betreiben. Hier stehen die Themen Neuanlagen für Eigenverbrauch, Repowering, Post EEG-Betrieb, Stromspeicher und direkte Vermarktung im Focus des Interesses. Ein eigener Neuheiten-Wettbewerb wurde für solare Energie und Stromspeicher ins Leben gerufen.



Information auf hohem Niveau



In Foren und Specials informieren Experten über aktuelle Technik, Chancen für Landwirtschaft mit erneuerbaren Energien. Sie identifizieren Risiken und klären offene Fragen. Die Themen reichen dabei von der wirtschaftlichen Eigenversorgung mit Solar und Speicher, über die Bedingungen zur Teilnahme am Energiemarkt, bis zur B2B und B2C Direktvermarktung von grünem Strom.



Im direkten Dialog mit der Landwirtschaft



Die EnergyDecentral 2020 steht für Kompetenz in erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft. Sie ist nationale und internationale Plattform für den direkten Dialog von Hersteller, Planer, Energielogistik und Energiemanagement aus Solar, Speicher und Biomasse mit Entscheidern aus der Landwirtschaft. Die mit Solarenergie, Biomasse und Wind erfahrene Zielgruppe Landwirtschaft brennt auf Energielösungen im erneuerbaren Bereich.



Anmeldung für Aussteller unter: https://www.energy-decentral.com/de/ausstellerservice/

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (