DLG-Bundesweinprämierung 2017: Bundesehrenpreis für Weingut August Ziegler (Pfalz)

Das Weingut August Ziegler aus Maikammer (Pfalz) ist jetzt vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) mit dem Bundesehrenpreis ausgezeichnet worden. Der Bundesehrenpreis ist die höchste Ehrung, die ein deutscher Weinerzeuger für seine Qualitätsleistungen erhalten kann. Das Weingut hatte zuvor im Rahmen der Bundesweinprämierung der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) eines der besten Gesamtergebnisse erzielt. Gemeinsam mit Peter Bleser, Parlamentarischer Staatssekretär im BMEL, überreichte DLG-Präsident Carl-Albrecht Bartmer während einer feierlichen Preisverleihung in Stuttgart Medaillen und Urkunden an die Preisträger.



„Die ausgezeichneten Weingüter und Winzergenossenschaften gehören zu den besten Unternehmen der deutschen Weinwirtschaft und setzen Qualitätsmaßstäbe für die gesamte Branche. Mit persönlicher Note und individuellem Charakter sind die Weine und Sekte der Bundesehrenpreisträger ein Spiegelbild unterschiedlichster klimatischer Bedingungen und Böden, geprägt von außergewöhnlichem handwerklichem Können im Weinberg und im Keller. Trotz aller Einzigartigkeit und Geschmacksvielfalt ist den Preisträgern jedoch eines gemeinsam: Das Streben nach Qualität von der Rebe bis ins Glas.“, unterstrich DLG-Präsident Carl-Albrecht Bartmer in seiner Laudatio.



DLG-Bundesweinprämierung



Die DLG-Bundesweinprämierung ist der führende Qualitätswettbewerb für deutsche Weine und Sekte. Eine besondere Herausforderung: Weine und Sekte müssen sich im Vorfeld durch Erfolge bei der Amtlichen Prüfung und der jeweiligen Gebietsweinprämierung für die Teilnahme an der DLG-Bundesweinprämierung qualifizieren. Die DLG testet in vier Prüfrunden jährlich rund 4.500 Weine und Sekte aus allen deutschen Anbaugebieten. Testergebnisse und weitere Informationen unter: www.dlg-bwp.de



Porträt Weingut August Ziegler



„Qualität ist kein Zufall“, lautet ein Leitsatz der beiden Winzer Harald und Uwe Ziegler. Treffender könnte man ihre Arbeit kaum beschreiben, denn hinter der langjährigen und konstanten Qualitätsarbeit der Brüder stecken Erfahrung, Fleiß und nicht zuletzt die genaue Kenntnis der Weinbergslagen und Böden in Maikammer und Umgebung. Es ist dieses essentielle Wissen, das mit der langen, bis in das Jahr 1717 zurückreichenden Tradition der Zieglers im Weinbau einhergeht und das dafür sorgt, dass jede Rebsorte mit ihren spezifischen Eigenschaften dem passenden Terroir zugeordnet wird. Auch für Neues sind Harald und Uwe Ziegler stets offen. So interessieren sie sich auch für Rebsorten wie die lange Zeit verkannte Scheurebe und zeigen erneut, welches Potenzial in ihr steckt. Zusammen mit Sauvignon blanc, die im Weingut vor einigen Jahren neu eingeführt wurde, nachdem man sie im Versuchsanbau getestet hatte, wurde unlängst eine Weißweincuvée kreiert: „Sauvignon blanc und Scheurebe ergeben ein Bukett, das frische, grünliche und zugleich reifere, gelbliche Fruchtnoten vereint. Diese Frische und die Fruchtigkeit langsam gereifter Trauben erinnern mich an meine Heimat, die Pfalz“, so Harald Ziegler.

