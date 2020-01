Pressemitteilung BoxID: 781840 (Djoser Reisen GmbH)

Djoser Reisen lädt ein: Informationsveranstaltung zu Gruppenreisen mit viel individueller Freiheit

Erneut präsentiert sich der Gruppenreiseveranstalter Djoser Reisen im Kölner Rautenstrauch-Joest-Museum mit einem umfangreichen Informationstag, um die Besucher über seine weltweiten Gruppenreisen zu informieren.



Am 01. Februar 2020, von 10.00-18.00, ist es wieder soweit: Djoser Reisen übernimmt das weiträumige Foyer des renommierten Rautenstrauch-Joest-Museums und füllt es mit farbenfrohen Kontinent-Ständen. Hier werden Reiseinteressierte von den Djoser-Mitarbeitern beraten, können vor Ort buchen und von exklusiven Vergünstigungen profitieren. Auch Mitarbeiter renommierter Partner-Fluggesellschaften stehen den Besuchern für Fragen zur Verfügung.



Dabei gibt es viel Neues zu sehen und erleben: Live-Vorträge der erfahrenen Djoser-Reisebegleiter zu so unterschiedlichen Ländern wie Georgien, Armenien, Kuba und China, Show-Acts, kulinarische Impressionen sowie Videopräsentationen. Zudem kann vor Ort gebucht werden!!



In einer Gruppe und doch auf eigene Faust



Djoser Reisen bietet seit fast 30 Jahren weltweite Gruppenrundreisen im Direktvertrieb an. Außerdem veranstaltet Djoser diese Erlebnisreisen auch als Aktivreisen und unter dem Namen „Djoser Family“ als Gruppenrundreisen für Familien. Alle Reisen zeichnen sich durch viel individuelle Freiheit aus.



Djoser kümmert sich um eine passende Flugverbindung, authentische Unterkünfte und geeignete Transportmittel, damit die Reisenden eine einzigartige Zeit erleben. Dabei entscheiden die Gäste selbst, wie und welche Ausflüge sie unternehmen, immer unterstützt durch eine Djoser- Reisebegleitung.



Mit Neugier durch die Welt



Djoser möchte Menschen neugierig machen, sie öffnen und inspirieren. Bei den Familienreisen stehen die Kinder im Mittelpunkt, die der Welt besonders unbefangen gegenüber treten.



Eines der wichtigsten ethnologischen Museen Deutschlands ist die perfekte Location, um in die vielseitige Welt des Reisens mit Djoser einzutauchen.





