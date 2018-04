Tennisstar Boris Becker bei #TGIM - DER kicker.tv Talk sowie Mönchengladbach gegen Wolfsburg live ab 19:30 Uhr

.

• Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg am Freitag, 20. April, ab 19:30 Uhr live bei Eurosport 2 HD Xtra

• #TGIM – DER kicker.tv Talk mit Boris Becker, Patrick Owomoyela, Holger Fach und Mounir Zitouniam sowie Moderator Wolfgang Nadvornik ab 22:45 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1



Thank God It’s Matchday! Die letzten und entscheidenden Spieltage der Saison stehen bevor und besonders im Abstiegskampf wartet auf einige Mannschaften noch ein knackiges Restprogramm. Eurosport ist zur Primetime des 31. Spieltags live auf Sendung und zeigt die Partie Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg ab 19:30 Uhr im Eurosport Player bei Eurosport 2 HD Xtra. In der Hinrunde zeigten die Wölfe eine überzeugende Leistung und siegten Zuhause souverän mit 3:0. Aktuell sind die Borussen auf dem 8. Tabellenplatz während sich Wolfsburg mit 30 Zählern und Rang 14 im Abstiegskampf befindet.



#TGIM – Große Vor- und Rahmenberichterstattung bei Eurosport 1 und Eurosport.de Neben dem Freitagabendspiel im Eurosport Player bietet Eurosport eine große Rahmenberichterstattung zur Bundesliga im Free-TV und auf den Digitalplattformen. Um 18:30 Uhr stimmt das #TGIM – Stream Team mit den Moderatoren Tobias Hlusiak und Max Zielke die Fans in der wöchentlichen Webshow auf Eurosport.de und der Eurosport Facebook-Seite auf den Start ins Wochenende ein. Ab 19:15 Uhr ist Moderator Wolfgang Nadvornik in der Show #TGIM – THANK GOD IT’S MATCHDAY im Free-TV auf Sendung. Nach dem Live-Spiel um 22:45 Uhr analysiert Nadvornik mit seiner Expertenrunde im #TGIM – DER kicker.tv TALK die Partie bei Eurosport 1 live im Free-TV. Besonderer Gast ist an diesem Freitagabend die deutsche Tennislegende und Eurosport-Experte Boris Becker. Außerdem werden Patrick Owomoyela, Holger Fach und Mounir Zitouni mit reichlich Fachwissen dabei sein.



#TGIM – Matchday Live: Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg bei Eurosport 2 HD Xtra



Die große Live-Vorberichterstattung am Freitagabend zum Spiel Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg beginnt bereits 60 Minuten vor Anpfiff um 19:30 Uhr, wenn sich Experte Matthias Sammer und Moderator Jan Henkel live aus dem Stadion im Borussia-Park melden. Mit weiteren Interviews, Beiträgen, aktuellen News und allen Informationen zum Spiel werden die Fußballfans auf die Partie eingestimmt. Anpfiff zum Live-Spiel ist um 20:30 Uhr mit Kommentator Marco Hagemann. Als Field-Reporter wird David Marcour im Einsatz sein. Während der Halbzeitpause bietet Eurosport den Fans eine Halbzeitanalyse mit Sammer und Henkel, außerdem analysiert das Duo auch nach dem Spiel die Topszenen.

