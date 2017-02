Social Media im Fußball - zwischen Shitstorm und Like-Rekorden: "kicker.tv - Der Talk" am Montag ab 18:15 Uhr live bei Eurosport 1 und via Facebook Live

Soziale Netzwerke sind nicht nur bei der jüngeren Generation sehr beliebt, auch Fußballspieler und -vereine sind mit Profilen auf Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei Snapchat vertreten. Doch die Nutzung von sozialen Netzwerken bringt nicht nur Vorteile. In der kommenden Ausgabe von „kicker.tv – Der Talk" am Montag ab 18:15 Uhr diskutiert Moderator Marco Hagemann zusammen mit seinen Gästen Ralph Gunesch, Claudia Neumann, Markus Hörwick und Bernd Salamon die Frage, wo die Gefahren für Vereine, Spieler und Fans in den sozialen Netzwerken lauern.



Passend zum Thema „Social Media im Fußball" zeigt Eurosport die Sendung am Montag auch live auf seiner Facebook-Seite ab 18:15 Uhr. Die technische Abwicklung der von mediaTTor in enger Zusammenarbeit mit der kicker-Redaktion und Eurosport produzierten Sendung erfolgt von MTI Teleport München aus dem Studio in Unterföhring.



Thema der Sendung:



Social Media im Fußball – zwischen Shitstorm und Like-Rekorden



Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat haben sich in der heutigen Gesellschaft längst etabliert und sind im Sport zu einem beliebten Medium geworden, um mit den Sportfans zu interagieren. Besonders im Fußball spielt Social Media eine große Rolle. Beispielsweise kann sich Mesut Özil über rund 10,7 Millionen Followern auf Instagram freuen. Auch Bastian Schweinsteiger ist in den sozialen Netzwerken sehr beliebt und feierte bei seinem FA-Cup-Comeback für Manchester United einen regelrechten „Lovestorm" im Internet. Doch der Einblick in das eigene Leben bringt den Profis nicht immer mehr Likes für das eigene Profil. Mario Götze hat bereits schon mehrmals Erfahrungen mit „Shitstorms" gemacht. Auch ZDF-Reporterin Claudia Neumann wurde als erste weibliche Kommentatorin eines Spiels bei einer Fußball-Europameisterschaft in den sozialen Netzwerken beschimpft und beleidigt. Social Media hat die Beziehung zwischen Fan und Star, aber auch zwischen Klubs und der Öffentlichkeit, radikal verändert. Was aber hat die inszenierte Welt von Facebook, Twitter, Snapchat und Co. noch mit der Realität des Fußballs gemein? Und wo lauern die Gefahren für Vereine, Spieler und Fans in den sozialen Netzwerken?



Gäste:



Ralph Gunesch – Ex-Fußballprofi (Twitter: @felgenralle)

Claudia Neumann - Sportreporterin und erste Live-Kommentatorin bei einer Fußball-EM

Markus Hörwick - langjähriger Pressesprecher des FC Bayern München

Bernd Salamon – kicker-Redakteur



Ausstrahlung:



Die Sendung wird am Montag, 6. Februar, um 18:15 Uhr live bei Eurosport 1 im Free-TV, auf der Eurosport Facebook-Seite sowie parallel auf kicker.de und eurosport.de im Livestream ausgestrahlt. Die Wiederholung ist Montagnacht um 00:00 Uhr im Programm.



Die Meinung der Zuschauer



Der kicker-Trend spiegelt in jeder Sendung die Meinung der Fans wider. Sind die Social- Media-Auftritte der Stars glaubwürdig? Über diese Frage können die Zuschauer vor der Sendung im Voting abstimmen. Auf twitter können Fußballfans zudem mit dem Hashtag #kickerTalk zur aktuellen Sendung mitdiskutieren.



Über „kicker.tv – Der Talk"



Die wichtigen Themen, die großen Aufreger, die kontroversen Meinungen: In „kicker.tv – Der Talk" bringen kicker, die Medienmarke Nummer 1 im Fußball, und Eurosport, der Sportsender Nummer eins in Europa, das Streitgespräch im Fußball auf eine neue Ebene und rücken die großen Fußball-Themen in den Fokus. Das kicker-sportmagazin bestimmt als Leitmedium montags und donnerstags die Fußball-Themen in Deutschland. Eurosport verlängert diese ins TV und schafft eine neue Diskussionsplattform, um sie mit den Experten live und kontrovers zu erörtern. Im Mittelpunkt jeder Sendung steht stets ein Leitthema, das die Fußball-Fans bewegt und über den aktuellen Spieltag hinausgeht. Moderator der 60-minütigen Fußball- Talkshow, die bei Eurosport 1 auf dem regelmäßigen Sendeplatz am Montagabend live um 18:15 Uhr ausgestrahlt wird, ist Marco Hagemann. In jeder Live-Sendung begrüßt Hagemann einen Fußball-Experten aus dem Hause kicker und bis zu drei weitere Studiogäste. Online-Umfragen und Votings spiegeln vor jeder Sendung das umfassende Meinungsbild von Fußball- Deutschland zu diesem Thema wider. Eine mögliche Veränderung der aggregierten Meinung fließt bereits während jeder Sendung in die Diskussion ein. Exklusivsponsor und Partner der ersten Stunde von „kicker.tv – Der Talk" ist die Home- Electronics-Marke Grundig.

Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren