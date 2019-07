Pressemitteilung BoxID: 759774 (Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG)

Qualmende Reifen und laute Motoren - Der Motor-Montag auf DMAX bekommt Zuwachs!

• Kultfahrzeuge werden auf Herzen und Nieren getestet

• Schwäbische Jungs messen sich mit der Drift-Elite

• Ab 29. Juli, immer montags ab 21:15 Uhr auf DMAX



Der Motor-Montag ist dem eingefleischten DMAX-Fan schon längst ein Begriff. Laute Motoren, lustige Schrauber und ganz viel Fachgesimpel stehen wöchentlich auf dem Programm. Am 29. Juli starten gleich zwei neue eigenproduzierte Motor-Formate ein.

Ab 21:15 Uhr stellen sich beim „Youngtimer Duell“ die Fragen „Top oder Flop, Hit oder Niete?“. Es treten Autos mit Charakter gegeneinander an und am Ende bleibt es spannend, wer die Nase vorn hat! In jeder Folge stehen zwei Vehikel aus der gleichen Kategorie auf dem Prüfstand. Nicht nur die Motorleistung wird unter die Lupe genommen, sondern auch die Reparaturanfälligkeit der einzelnen Modelle, ihre Alltagstauglichkeit und die Kosten für den Unterhalt. Die Kfz-Experten Helge Thomsen und Jens Seltrecht liefern aufschlussreiche Daten und Fakten.



Die „Driftbrothers“ erobern dann ab 21:45 Uhr die Fernsehbildschirme der Zuschauer. Joe und Elias Hountondji lassen auf der Rennstrecke ordentlich die Reifen qualmen. Die Brüder aus dem Schwabenland messen sich in dieser Serie mit den besten Drift-Assen Europas. Beim kontrollierten Übersteuern sind in den Kurven Reaktionsschnelligkeit, fahrerisches Können und starke Nerven gefragt. Die perfekte Koordination zwischen Gaspedal, Lenkrad und Bremse entscheidet am Ende über Sieg oder Niederlage. Halten Mensch und Maschine dem Druck stand?



Produziert werden die Serien im Auftrag von Discovery Deutschland unter der Leitung von Axel Stegmaier, Director Production & Development, und Georg Schierl, Producer, von Burda Studios Pictures GmbH (Youngtimer Duell) bzw. Red Bull Media House GmbH (Driftbrothers).



Zudem präsentiert DMAX seit kurzem ein neues MotorTrend-Programmfenster. MotorTrend ist das größte Automobil-Medienunternehmen der Welt und vereint verschiedenste Medienmarken global unter einem Dach. Immer montags, ab 23:15 Uhr, zeigt DMAX gleich zwei MotorTrend-Formate - derzeit „Head 2 Head – Stiftung Wagentest“ und „Roadkill – Krasse Karren“. Weitere MotorTrend-Originals sind exklusiv auf Joyn, der neuen senderübergreifenden Entertainment Streaming-Plattform verfügbar.



„Youngtimer Duell“ und „Driftbrothers“, ab 29. Juli 2019, immer montags ab 21:15 Uhr, exklusiv und in deutscher Erstausstrahlung auf DMAX.

