Mario Gomez vom VfB Stuttgart im Eurosport-Interview: "Ich glaube, Fußball ist ein Sport, der Menschen verbindet."

Vor dem Freitagabend-Livespiel gegen den SC Freiburg (morgen ab 19:30 Uhr live im Eurosport Player) hat sich Mario Gomez vom VfB Stuttgart im Exklusiv-Interview bei Eurosport über die Drohungen gegenüber HSV-Spielern, den Austausch zwischen Vereinen und Fans, die Aussagen von Per Mertesacker und seinen Trainer Tayfun Korkut geäußert.



… die Drohungen gegen HSV-Spieler:

„Meiner Meinung nach, ist es wirklich schade, dass das Fan-Sein im Moment nicht mehr dahin geht, die eigene Mannschaft zu unterstützen, sondern dass man gegen die Gegner, das System, den DFB, die Schiedsrichter und auch gegen die eigene Mannschaft ist. Der Gedanke, der für mich einen Fan ausmacht, ist ein anderer. Als ich als Kind Fan von Jay-Jay Okocha war, habe ich nicht geguckt, was der Abwehrspieler macht, sondern habe nur auf Jay-Jay geschaut. Ich würde mir wünschen, dass es wieder mehr dahin geht, dass es weniger um Politik geht. Ich glaube, Fußball ist ein Sport, der Menschen verbindet. Ich persönlich wünsche mir, dass es wieder in die andere Richtung geht.“



… den Austausch zwischen Vereinen und Fans:

„Wie man diese Probleme löst, das ist sicherlich ein Austausch, den die Vereine mit den Fans führen müssen, den auch der DFB mit den Fans führen muss. Vor ein paar Jahren haben wir noch mit dem Finger auf Italien gezeigt, weil dort wegen des ganzen Chaos keine Kinder mehr ins Stadion gegangen sind. Und jetzt haben wir diese Zustände in Deutschland. Das ist sicherlich nicht die Richtung, in die es gehen soll. Dementsprechend hoffe ich – von welcher Seite auch immer – dass die Leute, die da Einfluss nehmen können, das auch tun. Wir, die Spieler, auch. Wir können unsere Wünsche dazu äußern, so wie ich das auch gerade tue. Aber als Teil des Systems bin ich niemand, der Entscheidungen trifft. Ich kann nur an die Vernunft appelieren. Alles andere muss in den Vereinen und mit den Fans entschieden werden.“



… die Aussagen von Per Mertesacker:

„Per hat glaube ich sehr pauschalisiert. Man muss verstehen, dass es da mehr um seine Situation ging. Ich glaube nicht, dass er den kompletten Fußball gemeint hat. Es gibt natürlich immer wieder Spieler, die das Empfinden wie er vor dem Spiel haben und diesen Druck in welcher Form auch immer spüren. Den einzigen Satz, den ich in seinem Interview nicht verstanden habe, ist dass er sagt, er greift das System an. Letztendlich sollte man weder im positiven noch im negativen Sinne pauschalisieren. Man muss die Dinge differenzierter sehen – manche kommen damit gut klar, andere weniger. Natürlich muss man mit denjenigen, die damit weniger gut klarkommen, Lösungen finden, wie sie aus dem Hamsterrad, wie er es genannt hat, wieder herauskommen.“



... seinen Trainer Tayfun Korkut:

„Tayfun Korkut war noch nicht einmal hier und es gab bereits die ersten negativen Stimmen. Trotz allem hat er eins gemacht, was mich sehr beeindruckt hat: Er hat absolute Ruhe und Souveränität ausgestrahlt, von der ersten Sekunde an. Er hat zwischenmenschlich sofort den Draht zur Mannschaft und zu jedem Spieler gefunden. [….] Er hat uns als Mannschaft sofort das Gefühl gegeben, dass alles unter Kontrolle bei ihm ist und er klare Vorstellungen hat, die er durchzieht, ohne in Aktionismus zu verfallen.“

