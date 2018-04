Hier schlägt der Puls der Republik: "A2 - Abenteuer Autobahn" neu auf DMAX

Auf der A2 hat es wieder gekracht. Nun ist schnelle Hilfe nötig, denn häufig geht es um Leben und Tod. Doch oft kommen die Rettungskräfte nur langsam durch die sich anstauenden Autos, denn eine Rettungsgasse wird oft falsch oder gar nicht gebildet. Auch die Abschleppdienste haben es schwer, sich ihren Weg zum Unfallort zu bahnen, um diesen wieder frei zu räumen. Die A2 gilt als die gefährlichste Autobahn Deutschlands, ist jedoch gleichzeitig die wichtigste Verkehrsroute, welche die großen Industriestandorte im Ruhrgebiet und den Beneluxstaaten mit Osteuropa verbindet. Die neue DMAX-Eigenproduktion „A2 – Abenteuer Autobahn“ erzählt spannende Geschichten aus dem internationalen Fernverkehr und zeigt die Menschen, die dort leben und arbeiten.



Die insgesamt 20 Serienepisoden zeigen die unvorhersehbaren Ereignisse, die sich tagtäglich auf der A2 ereignen – wie beispielsweise liegen gebliebene Fahrzeuge. Dieses Albtraum-Szenario erlebt auch eine junge Frau, deren Wagen mitten auf der Autobahn streikt. Ihr letzte Rettung: die „Gelben Engel“. Die Helfer vom ADAC geben alles, um ihr die Weiterfahrt zu ermöglichen. Um einen umgekippten LKW im Bereich Hannover aus dem Graben zu ziehen ist jedoch mehr Power nötig und der Abschleppdienst hat dort alle Hände voll zu tun. Die Helfer begeben sich bei ihren Einsätzen auch immer wieder selbst in Gefahr, denn der Verkehr läuft weiter.



„Mit der neuen Serie setzen wir den ersten Schritt des angekündigten Programminvestments um,“ so Oliver Nowotny, VP Programming & Content Discovery Networks Deutschland. „Man könnte das neue Format als Autobahn-Portrait bezeichnen. Wir werden erstmals alles umfassend begleiten, was dort geschieht – den unermüdlichen Einsatz der Polizei, Feuerwehr, Pannenhelfer und Autobahnmeistereien, die für die Sicherheit auf der Autobahn sorgen aber auch Reisende und Truck-Fahrer. Mittels Satellitenbild-Animation springen wir von einem Ort zum nächsten und kreieren dadurch dynamische Erzählstränge. So bekommen die Zuschauer einen einmaligen Einblick in den unvergleichlichen Kosmos A2. Gleichzeitig verdichten wir aber auch Themen, die unser Publikum bereits aus unseren anderen Formaten kennt.“



„A2 – Abenteuer Autobahn “, ab 21. Mai 2018, immer Montag bis Freitag um 18:15 Uhr exklusiv und in deutscher Erstausstrahlung auf DMAX



Über DMAX



DMAX steht wie kein zweiter Sender in Deutschland für außergewöhnliches Fernsehen. Der erste Free-TV- Kanal von Discovery Networks weltweit, hat sich seit dem Start 2006 zum führenden Sender der dritten Generation in Deutschland entwickelt. Mit dem einzigartigen Programmportfolio, bestehend aus den Welten Abenteuer, Motor, Entertainment, Lifestyle und Wissen, bietet der Sender eine ausgewogene Vielfalt an hochqualitativ produzierten Non-Fiction-Programmen, die sowohl in Deutschland als auch international produziert werden. Über das Kabelnetz, via Satellit, und über die neuen Verbreitungswege wie IPTV, ist DMAX in 37,5 Millionen Haushalten zu empfangen. Mit über 1.500.000 Facebook-Fans und stetig steigenden Page-Impressions auf der Website DMAX.de ist der Sender zudem auch im Online-Bereich stark positioniert.



Weitere Infos auf dmax.de

