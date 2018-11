"Helden der Lüfte" auf DMAX: Cockpit-Profis mit starken Nerven

26.11.18



Spektakuläre Einsätze in schwindelerregenden Höhen

Die neue DMAX-Eigenproduktion gibt Einblicke in den Alltag waghalsiger Helikopter-Piloten

„Helden der Lüfte“, ab 20. Dezember, immer donnerstags um 22:15 Uhr auf DMAX





Wenn irgendwo in Europa ein Helikopter zu einer waghalsigen Mission abhebt, sind die „Helden der Lüfte“ nicht weit. Die Berufspiloten haben ihre Kindheitsträume und die Leidenschaft zum Fliegen zum Beruf gemacht – egal ob als Rettungshelfer, beim Militär oder der Bergwacht. Jeder Einsatz birgt hohe Risiken und ist Nervenkitzel pur, so zum Beispiel, wenn Benjamin Reichmann und Marius Fiege an Hochspannungsleitungen mit 110 000 Volt ihre Arbeit verrichten. Ein falscher Griff kann hier zur Katastrophe führen.



Die Heli-Spezialisten sind oft die Retter in der Not und tragen große Verantwortung. Wenn Jan Sobick von der Luftrettung Gießen morgens zur Arbeit geht, weiß er nicht was ihn erwartet. Er steuert eine Ambulanzmaschine, die im Innenraum einer kleinen Intensivstation gleicht. Als Notfallhelfer verlegt er Patienten, birgt Schwerverletzte und muss einen ruhigen Flug ohne Turbulenzen gewährleisten – denn jede Sekunde zählt! In Portugal werden ganz andere Geschütze aufgefahren: Beim Training im NATO-Helikopter bereiten sich Mike und Tom auf Kampfeinsätze vor. An Bord haben sie schwere Munition. Die Fliegerei ist für sie Nervenkitzel pur, da selbst bei Übungseinsätzen Fehler fatale Folgen hätten. Und auch wenn Christoph Oberhumer am Steuerknüppel sitzt, ist Präzision gefragt. Er fliegt tonnenschwere Lasten durch enge, steinige Berglandschaften in Österreich, um Berghütten zu versorgen. Einwandfreie Kommunikation im Team und eine gute Wetterlage spielen in allen Berufsfeldern der Piloten die wichtigste Rolle.



Die neue DMAX-Serie begleitet die „Helden der Lüfte“ auf beeindruckende Weise und zeigt den Beruf des Piloten in allen Facetten. Nicht nur der Einblick in die Cockpits, auch die Aufnahmen aus der Vogel- und Begleitperspektive veranschaulichen die Komplexität des Piloten-Alltags. Dabei erfahren die Zuschauer spannende technische Details über die verschiedenen Helikopter und müssen schnell feststellen: diese Jobs sind definitiv nichts für schwache Nerven!



