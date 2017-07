Gefährlich, schnell und adrenalingeladen: Rennfahrerlegende Guy Martin auf der Suche nach dem ultimativen Kick

.





Englische Rennfahrerlegende Guy Martin wagt draufgängerische Rekordversuche

Dreiteilige DMAX DOKU am 18.07., 25.07. und 08.08. exklusiv und in deutscher Erstausstrahlung





In einem Flugzeughangar in Lincolnshire laufen die letzten Vorbereitungen für einen spektakulären Weltrekordversuch. Guy Martin will der schnellste Fahrer in einer Steilwand werden. Doch das ist nicht der einzige Rekordversuch, den Guy sich schnappen will: er möchte auch der schnellste Mann auf zwei Rädern sein und mit dem letzten seiner Art, einem Avro-Vulcan-Bomber, fliegen. Dieses Flugzeug wurde von der Royal Air Force während des kalten Krieges entwickelt und hat inzwischen Kultstatus.



Guy Martin, ehemaliger Motorradrennfahrer und Fernsehmoderator aus England kann von Adrenalin und dem gewissen Kick nicht genug bekommen. Der 35-Jährige Brite hatte erst 2016 sein Karriereende verkündet. Doch ohne Geschwindigkeit und verrückte Stunts wird es Guy Martin schnell langweilig.



Guys Reise führt ihn nach monatelangem Training in die Steilwand des Todes. Im zweiten Teil der Doku geht es für den Briten sogar über den großen Teich. In Amerika, genauer gesagt in den berühmten Bonneville Salt Flats in Utah, versucht der Rennfahrer einen weiteren Weltrekord zu brechen. Sein Ziel: Der schnellste Mann auf zwei Rädern zu werden. Geschichtsträchtig wird es dann im dritten Teil der DMAX DOKU: Guy Martin wandelt auf den Spuren des kalten Krieges und darf an einem Flug des „vro Vulcan" der Royal Air Force teilnehmen. Eines versprechen aber alle drei Teile der Dokumentation: Adrenalin, jede Menge PS und ein hohes Maß an Spannung.



„Guy Martin: Steilwand des Todes", am 18. Juli 2017



„uy Martin: Schnellster Mann auf zwei Rädern", am 25. Juli 2017



„uy Martin: Der letzte Flug des Vulcan-Bombers", am 8.August 2017



Immer um 22:15 Uhr exklusiv auf DMAX und im Anschluss auf DMAX.de

