Entrümpeln mit Humor und Leidenschaft - "Die Stubers - Eine Familie räumt auf" neu auf DMAX

Schätze wie eine Märklin-Eisenbahn oder eine Zauber-Guillotine werden beim Lagerverkauf wieder an den Mann gebracht

Wenn man aus dem Schauen und Staunen nicht mehr herauskommt, sich in einem riesigen Fundus kurioser Ware wiederfindet und ein Mann mit Zylinder im tiefsten „monnemerisch“ fragt: „Hosch du Fedd oistecke?“ – dann ist man im Gebrauchtwarenimperium „Gug e mol“ („Schau einmal“) der Stubers gelandet. Für die Kunden, die mit dem Mannheimer Dialekt noch nicht vertraut sind, übersetzt Firmenchef Jürgen noch einmal ins Deutsche: „Haben Sie Geld dabei?“ Ohne Bares, geht bei den Stubers nichts – denn Jürgen ist nicht nur ein herzliches Mannheimer Original, sondern auch ein richtiger Geschäftsmann.



Mit Leidenschaft und Geschäftssinn packt die ganze Familie Stuber mit an. So sind die Haushaltsauflöser eine wichtige Adresse im Rhein-Neckar-Gebiet, wenn es darum geht, die Wohnung anderer aufzuräumen. Aber auch in Sachen An- und Verkauf sind die waschechten „Monnemer“ in der Region bekannt: Sie schrecken auch nicht vor Wohnungen zurück, in denen sich die Müllberge buchstäblich bis unter die Decke stapeln. Wegwerfen kommt für Jürgen nicht in Frage! Denn für wertvolle Kuriositäten hat er einen ganz besonderen Riecher. Diese wandern anschließend in das 10 000 Quadratemeter große „Gug e mol“-Lager. Und Jürgen sorgt dafür, dass einfach „nur mal schauen“ hier doch nicht klappt: „Das ist mein Leben und das macht mir Spaß“, betont der Firmenchef. „Nein, ich will dir was verkaufen – auch wenn du’s nicht brauchst. Viele Leute geben mir gerne ihr Geld. Warum, weiß ich auch nicht, aber sie bekommen klasse Ware!“



In der neuen Eigenproduktion begleitet DMAX die Stubers bei ihrem Arbeitsalltag und zeigt wahre Liebe zum Beruf und einzigartige Charaktere. Mit viel Humor zieht die Familie die Zuschauer in den Bann ihres ausgefallenen Gebrauchtwarenimperiums.



„Die Stubers – Eine Familie räumt auf “, ab 17. Juli 2018, immer dienstags um 21:15 Uhr exklusiv und in deutscher Erstausstrahlung auf DMAX



