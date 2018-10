Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf live im Eurosport Player bei Eurosport 2 HD Xtra

19.10.18

- Im Free-TV: Das Warm Up mit Matthias Sammer und Jan Henkel ab 19:00 Uhr

- #TGIM – Stream Team nicht nur online, sondern auch im TV um 19:30 Uhr

- Mann gegen Mann – Das Bundesliga-Duell zwischen Uli Stein und Harald Stenger mit Moderator Wolfgang Nadvornik ab 22:15 Uhr live bei Eurosport 1



Mit der Partie Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf eröffnet Eurosport heute den 8. Bundesliga-Spieltag. Das Live-Spiel ist zur Prime-Time um 20:30 Uhr im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra zu sehen. Darüber hinaus bietet Eurosport eine große Rahmenberichterstattung zur Bundesliga im Free-TV und auf den Digitalplattformen.



Fußballfans können sich dabei auf noch mehr Sendezeit mit Eurosport Experte Matthias Sammer und Moderator Jan Henkel freuen. Los geht es um 19:00 Uhr, wenn sich das Duo heute Abend zum „Matchday – Warm Up“ live aus dem Stadion meldet. Die ersten 30 Minuten sind dabei nicht nur bei Eurosport 2 HD Xtra, sondern auch im Free-TV bei Eurosport 1 zu sehen. Im „Matchday – Warm Up“ blickt das Eurosport-Duo auf das Freitagabendspiel voraus und versorgt die Zuschauer mit allen Infos zum Spiel.



Ab 19:30 Uhr geht die Vorberichterstattung mit Sammer und Henkel wie gewohnt bei Eurosport 2 HD Xtra weiter. Zu Gast im Studio ist Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. Kommentator der Partie ist Matthias Stach, Field-Reporterin ist Anna Kraft.



Im Free-TV um 19:30 Uhr: #TGIM – Stream Team mit Tobias Hlusiak und Max Zielke

Das #TGIM – Stream Team im TV: Tobias Hlusiak und Max Zielke sind in ihrer wöchentlichen Live-Sendung nicht nur auf den Eurosport-Digitalkanälen, sondern auch live bei Eurosport 1 zu sehen. Auf dem regelmäßigen Sendeplatz um 19:30 Uhr blickt das Duo auf den Bundesliga-Spieltag voraus und klärt auf, was bei Facebook und Co. in Sachen Bundesliga abgeht. Zu Gast ist Torwart-Legende Uli Stein.



„Mann gegen Mann – Das Bundesliga-Duell“ mit Uli Stein und Harald Stenger

Im Mittelpunkt steht dieses Mal die deutsche Fußballnationalmannschaft: Deutschlands Fußball in der Krise – Kriegt Löw noch die Kurve? Zu dieser Frage diskutieren Torwart-Ikone Uli Stein und der ehemalige Pressesprecher des Deutschen Fußball-Bundes Harald Stenger. Im Mann-gegen-Mann-Duell bei Moderator Wolfgang Nadvornik zeigt sich, wer mit seiner Argumentation in der Gunst der Zuschauer vorne liegt. Das Duell ab 22:15 Uhr live bei Eurosport 1 zu sehen.



So läuft die Bundesliga bei Eurosport

In der Saison 2018/19 präsentiert Eurosport 40 Live-Übertragungen der Bundesliga sowie den DFL Supercup als auch die vier Relegationsspiele (Bundesliga/2. Bundesliga und 2. Bundesliga/3. Liga). Alle Spiele werden im Eurosport Player und dort auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Über die Plattform HD+ kann Eurosport 2 HD Xtra im Eurosport-Paket auch via Satellit empfangen werden. Amazon Prime-Mitglieder können den Eurosport Player über Amazon Channels abonnieren. Die Übertragungen stehen damit auf großen TV-Bildschirmen, auf Computern, Tablets und auf mobilen Endgeräten (iOS und Android) zur Verfügung. Im Zentrum der Live-Berichterstattung stehen die 30 Bundesligaspiele am Freitagabend um 20:30 Uhr, mit denen der „Matchday“ bei Eurosport eingeläutet wird. Präsentiert wird die Bundesliga bei Eurosport von einem hochkarätigen Experten- und Kommentatoren-Team. Meinungsstarker Top-Experte ist Matthias Sammer, der zusammen mit Moderator Jan Henkel das Bundesliga-Gespann des Senders vor der Kamera bildet, und mit seinen Analysen vor allem an der Taktiktafel die Bundesliga-Fans begeistert.

