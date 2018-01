Boris Becker exklusiv bei Eurosport: "Angelique Kerber strotzt voller Selbstbewusstsein!"

Nach dem heutigen erfolgreichen Turniertag der deutschen Hoffnungsträger Angelique Kerber und Alexander Zverev bei den Australian Open spricht Eurosport Experte Boris Becker exklusiv bei Eurosport über die Chancen der deutschen Spielerinnen und Spieler. Auch Maximilian Marterer erkämpfte sich in einem spannenden Fünfsatz-Krimi den Sieg gegen Fernando Verdasco (ESP). Außerdem analysiert er die Erfolgschancen von Kerber gegen ihre kommende Gegnerin Maria Sharapova (RUS).



Matthias Stach und Boris Becker für den Deutschen Fernsehpreis nominiert



Nachdem Eurosport im Februar 2017 für seine Tennisberichterstattung bei den Grand Slam-Turnieren mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, könnte das Duo Matthias Stach und Boris Becker 2018 erneut die Trophäe für die Eurosport-Tennisberichterstattung holen. In der Kategorie "Beste Sportsendung" sind die beiden perfekten Doppelpartner Stach/Becker für ihre Analysen und Live-Reportagen bei den US Open 2017 nominiert. Der Deutsche Fernsehpreis wird am 26. Januar 2018 vergeben.



Tennis-Fans in Deutschland können sich bei Eurosport bei den drei Grand Slams - Australian Open, French Open und US Open - auf die Analysen von Matthias Stach und Boris Becker freuen. Die Australian Open überträgt Eurosport live und exklusiv im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Eurosport Player. Das Duo ist gemeinsam mit Moderatorin Birgit Nössing täglich ab ca. 7:00 Uhr live auf Sendung.



Eurosport Experte Boris Becker über ...



... den Sieg von Angelique Kerbe gegen Donna Vekić (CRO):



"Super Leistung - Angelique Kerber hat sich das schönste Geburtstagsgeschenk [wird heute 30 Jahre alt, Anm. d. Red] selber gemacht. Sie hat gegen ihren ehemaligen Trainer und immer noch guten Freund Torben Beltz gespielt. Wenn einer Angie kennt, dann ist es Torben Beltz. Aber Donna Vekić hatte keine Chance. Und auch im zweiten Satz während der Nachmittagshitze hatte ich das Gefühl, dass Kerber stärker wurde, auch ihre Physis war gut. Sie hat wirklich alles gezeigt. Donna Vekić ging immer mehr in den Schatten als wäre sie auch körperlich in die Ecke gedrängt. Eine bärenstarke Leistung von Kerber und für mich ist es das beste Match von ihr im Turnier gewesen."



... das Duell zwischen Angelique Kerber und Maria Sharapova (RUS):



"Ich habe beide Spielerinnen heute gesehen. Aus meiner Sicht ist Kerber stärker. Sie strotzt voller Selbstbewusstsein und hat das Vorbereitungsturnier in Sydney gewonnen. Zudem hat sie einen neuen Trainer und alles stimmt bei ihr. Mich erinnert das sehr an 2016: Die Siegerin bei den Australian Open hieß damals Angie Kerber. Maria Sharapova befindet sich noch in ihrem Comeback und mich freut es, dass sie hier wieder mitspielen darf. Es ist an der Zeit, dass sie wieder Tennis spielt. Ich fand sie noch nicht in Topform, aber sie hat das Turnier schon einmal gewonnen. Insofern darf man ehemaliger Champions nie unterschätzen."



... den Sieg von Alexander Zverev gegen Peter Gojowczyk (GER):



"Alexander Zverev hat heute noch einmal eine Schippe drauf gelegt. Das kann man auch erwarten. Nach vielen Trainingseinheiten und halb-ernsten Spielen ging es letzten Dienstag für ihn los und da gab es eine nervöse Anfangsstimmung, die heute weg war. Er war von Anfang an der Chef im Ring. Er hat die ersten beiden Sätze ganz locker und lässig gewonnen. Im dritten Satz kam Peter Gojowczyk ein bisschen zurück und hat das Match interessant gemacht. Im vierten Satz hat Sascha einfach noch ein Schippe drauf gelegt und hat diesen dann auch vedient 6:3 gewonnen."



... den Sieg von Maximilian Marterer gegen Fernando Verdasco (ESP):



"Er hat mich wirklich beeindruckt. Ich bin extra nach dem Match von Alexander Zverev gegen Peter Gojowczyk zu seinem Platz gegangen und wollte mir den fünften Satz live anschauen. Marterer blieb cool. Er war bei allem Respekt eine coole Sau im fünften Satz. Er hat ein Break bei 3:0 gehabt, dann stand es nochmal 0:40. Aber er hat sich nicht beirren lassen und hat das Match wunderbar nach Hause gespielt. Als würde er das schon seit zehn Jahren machen."



