Bildgewaltige Entdeckungsreise durch die großen Geheimnisse des Weltalls auf DISCOVERY CHANNEL

Das Weltall birgt immer noch einige der größten Rätsel unserer Zeit. Wie und wann endet das Universum? Und was geschah eigentlich in der ersten Sekunde des Urknalls? Selbst die NASA steht immer wieder vor faszinierenden Fragen, welche sie oft an die Grenzen des Erklärbaren bringen. DISCOVERY CHANNEL präsentiert zu diesem umfangreichen Themengebiet jeweils eine neue Staffel der Serien „Die geheimen Akten der NASA“ und „Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit“.



Selbst der weltbekannten Luft- und Raumfahrtbehörde NASA bleiben viele Entdeckungen im Weltall ein Rätsel, obwohl sie mit den modernsten Technologien ausgestattet ist. Auch in der mittlerweile fünften Staffel enthüllt die Serie „Die geheimen Akten der NASA“ außergewöhnliche und ungelöste Fälle der amerikanischen Weltraumorganisation: unerklärbare Lichtblitze und unbekannte Flugobjekte, festgehalten auf Fotografien der Apollo-Kapsel oder die Frage, ob Leben auf dem Zwergplaneten Pluto möglich ist. Selbst wenn die Funde nach Science Fiction klingen, handelt es sich doch um wissenschaftliche Fakten.



Die neue Staffel von „Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit“ geht ebenfalls großen Geheimnissen auf den Grund: Gibt es den Planet 9 wirklich? Und was ist der Ursprung von schwarzen Löchern? Jede Folge befasst sich mit packenden Fragen und Thematiken der Astronomie, zeigt spannende Experimente und spektakuläre Bilder aus den Tiefen des Kosmos. Außerdem erklären führende Wissenschaftler die grundlegenden Bausteine des Universums und deren Funktionsweise.



