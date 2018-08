Barbara Rittner ist "The Coach": Neue Analyse-Serie bei den US Open für Tennisfans in Deutschland

Eurosport bringt Sportfans das Tennisgeschehen noch näher: Erstmalig tritt Eurosport-Expertin Barbara Rittner bei den Tennis US Open in New York als „The Coach“ auf. In der speziellen Eurosport-Serie analysiert Rittner die Top-Stars der US Open sowie insbesondere die deutschen Akteure. Mit Hilfe von Augmented Reality und 3D-Technologie stellt die Eurosport-Expertin als „The Coach“ spielerische Besonderheiten heraus und erläutert die Stärken und Schwächen der Akteure.



Vor dem heutigen Zweitrunden-Match von Angelique Kerber gegen die Schwedin Johanna Larsson – live ab 18:00 Uhr bei Eurosport 1 und im Eurosport Player – hat Barbara Rittner den Erstrunden-Auftritt der deutschen Tennis-Nummer-Eins analysiert. Besonders ihre neue Aggressivität und eine exzellente Länge der Return-Schläge sind für Rittner der Schlüssel zum Erfolg.



„Angelique Kerber spielt 2018 wieder ihr bestes Tennis“, so Rittner. „Bereits 41 Matches konnte sie in diesem Jahr gewinnen und erreichte bei jedem Grand Slam mindestens das Viertelfinale.“ Highlight war für Kerber natürlich der Wimbledon-Sieg. Doch was ist das neue Erfolgsrezept der Kielerin?



In der aktuellen „The Coach“-Folge zeigt Rittner auf: „Eine ihrer Stärken ist, dass sie ihre Gegnerin auskontert. Das schafft sie durch ihre tolle Antizipation und eine exzellente Länge in den Grundschlägen. Dies war auch der Schlüssel zum Erfolg in Wimbledon.“



„In der ersten US Open-Runde hat sie diese Präzision ihrer Grundschläge speziell in engen Situation unter Druck gezeigt, wie im Tiebreak des ersten Satzes. 80 Prozent der Returns spielte sie im Tiebreak mit so viel Länge, dass sie vier von fünf Punkten für sich entscheiden konnte“, so Rittner in ihrer Analyse, in der sie besonders auch die aggressive Spielweise von Kerber herausstellt:



„Ihr Coach Wim Fissette ermutigt Angelique Kerber noch aggressiver und mutiger zu spielen, damit sie ihre Stärken noch besser ausspielen kann. So schlug Angie in der ersten Runde 29 Winner, davon 15 mit der Vorhand, das waren sechs Winner mehr, als Serena Williams in ihrem Erstrundenmatch erzielte. Die neue Einstellung von Kerber ist: Sie versucht die Punkte mehr zu diktieren, und sobald ihre Gegnerin kurz wird, macht sie den Schritt ins Feld und nutzt den offenen Platz. Kerbers Abschneiden hängt bei den US Open definitiv davon ab, wie aggressiv und mutig sie ihre Matches spielt.“



„The Coach“ – Barbara Rittner und Patrick Mouratoglou analysieren für Eurosport



Bekannt geworden ist die Eurosport Analyse-Serie „The Coach“ durch Patrick Mouratoglou. Der Trainer von Serena Williams analysiert für Eurosport bei den Grand Slams stets die Schlüsselszenen als „The Coach“ unter Einbeziehung von Augmented Reality und 3D-Technologie für das internationale Eurosport-Publikum. Erstmalig schlüpft bei den US Open Barbara Rittner für die deutschen Tennisfans in die „The Coach“-Rolle, natürlich mit besonderem Augenmerk auf die deutschen Stars.



Nach dem erfolgreichen Analyseformat Eurosport cube bei den Olympischen Winterspielen in PyeongChang 2018 ist die lokalisierte Analyse-Serie „The Coach“ ein weiterer Schritt von Eurosport, um den deutschen Fans ihren Lieblingssport noch näher zu bringen und perfekt darzustellen: mit tiefgründigen Analysen, tollen Experten und mit Einbeziehung modernster Technologie.



Rittners Analyse über Angelique Kerber ist nun auf eurosport.de verfügbar und heute Abend im Rahmen der US Open-Berichterstattung im TV bei Eurosport 1 zu sehen:

https://video.eurosport.de/tennis/us-open/2018/us-open-2018-the-coach-barbara-analysiert-angelique-kerber-aggressivitat-ist-der-schlussel_vid1118700/video.shtml



Über Eurosport

Eurosport ist die führende Sportplattform in Europa und bietet Sporthighlights wie Tennis Grand Slams, die großen Radsport-Highlights, internationale Spitzenevents aus den olympischen Sommer- und Wintersportarten sowie Motorsport der Extraklasse. Als Teil von Discovery Communications bietet Eurosport so das umfangreichste Live-Sporterlebnis durch überzeugende Inhalte, technische Innovationen und spannendes Storytelling. Eurosport ist von 2018-2024 das „Home of the Olympics“ in Europa und hat den Zuschauern bei PyeongChang 2018 über alle Plattformen, insbesondere über die Eurosport Digital-Kanäle, ein umfassendes Olympia-Erlebnis mit Rekordzahlen geboten. In Deutschland können Fußballfans seit der Saison 2017/2018 exklusive Live-Übertragungen der Bundesliga im Eurosport Player auf dem neuen Sender Eurosport 2 HD Xtra sehen – die Top-Spiele am Freitagabend, am Sonntagmittag und am Montagabend sowie die Relegation und den Supercup. Insgesamt erreicht Eurosport mit seinen TV-Sendern – darunter in Deutschland Free-TV-Sender Eurosport 1 und Pay-TV-Sender Eurosport 2 – 242 Mio. kumulierte Abonnenten in 75 Märkten in Europa, Asien-Pazifik, Afrika und dem Nahen Osten. Eurosport.com hat sich mit durchschnittlich 42 Mio. Unique User pro Monat als Sportportal Nr. 1 in Europa etabliert und bietet online und mobil gemeinsam mit der Eurosport App (verfügbar über iOs und Android) jederzeit und überall Zugang zu den Eurosport Bewegtbildinhalten. Eurosport Events ist spezialisiert auf die Organisation und Vermarktung von internationalen Weltklasse-Sportevents. Mehr Informationen unter corporate.eurosport.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren