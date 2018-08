60 Jahre NASA: Das Universum erkunden, um die Erde zu verstehen

.



- Bildgewaltige Reise durch den Weltraum zum 60-jährigen Bestehen der amerikanischen Raumfahrtbehörde

- „Visionen für die Zukunft: 60 Jahre NASA“, am 14. Oktober 2018, um 20:15 Uhr auf DISCOVERY CHANNEL



Vom legendären Apollo-Programm bis zur Landung auf dem Mond, vom Spaceshuttle bis zur Mars-Mission: Seit 60 Jahren erforscht die NASA die Weiten des Universums. Die Organisation hat Meilensteine der Raumfahrtgeschichte erreicht! Dieses große Jubiläum feiert auch DISCOVERY CHANNEL: Die Dokumentation „Visionen für die Zukunft: 60 Jahre NASA“ rekapituliert die bewegte und erfolgreiche Geschichte der amerikanischen Raumfahrtbehörde und wirft einen Blick auf die Forschung.



Doch welche Pläne hat die NASA in den kommenden Jahren? Und wie können aktuelle Forschungsprogramme helfen, das Leben von Morgen zu verbessern? Denn besonders in Zeiten des Klimawandels spielen die Forschungsergebnisse der internationalen Luft- und Raumfahrtbehörde eine große Rolle – die schon in den 60 vergangenen Jahren zum ein oder anderen Paradigmenwechsel führten. So gelangte die NASA beispielsweise zu bahnbrechenden Erkenntnissen über die Gründe der Vergrößerung des Ozonlochs, die zu einem Umdenken in Politik und Gesellschaft führten. Ebenso trugen Missionen zum Mond oder Mars nicht nur dazu bei, das Universum zu erkunden, sondern auch mehr über unseren eigenen Planeten zu erfahren. Im Zuge dessen stellte sich heraus, dass Leben auf dem Mars einst durchaus möglich gewesen ist, was Rückschlüsse auf die Entwicklung der Erde zulassen könnte.



Um aktuelle Fragen zu beantworten, gewähren hochrangige NASA-Wissenschaftler, darunter Ingenieur Adam Steltzner, Planetenforscherin Ellen Stofan und Astrophysiker Pete Worden, tiefgründige Einblicke in die Arbeit der amerikanischen Raumfahrtbehörde. Unter der Regie von Emmy-Gewinnerin Rory Kennedy entstand ein bildgewaltiger Dokumentarfilm, der nicht nur das Jubliäum der NASA feiert sondern auch die Einzigartigkeit unseres blauen Planeten.



„Visionen für die Zukunft: 60 Jahre NASA“ – exklusiv und in deutscher Erstausstrahlung auf DISCOVERY CHANNEL – am 14. Oktober 2018, um 20:15 Uhr





Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG

