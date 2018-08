Diok RealEstate AG beruft Markus Drews in den Vorstand

Der Aufsichtsrat der Diok RealEstate AG (DIOK) hat Herrn Markus Drews (43) zum weiteren Vorstand der Gesellschaft bestellt. Drews verfügt über langjährige Erfahrung am Kapital- und Immobilienmarkt. Von 2002 bis 2012 war er Head of Transactions bei der börsennotierten Colonia Real Estate AG, die im Anschluss von der TAG Immobilien AG übernommen wurde. Zuletzt war Drews bis zum 31.12.2017 Sprecher des Vorstands (CEO) der börsennotierten DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG und dort maßgeblich für die Expansionsstrategie der Gesellschaft, den Immobilienankauf und den Aufbau der Verwaltungsstrukturen verantwortlich. Unter seiner Leitung wuchs das Immobilienportfolio innerhalb von nur drei Jahren auf einen Gesamtwert von über Euro 1 Milliarde. Markus Drews verfügt über ein umfangreiches Netzwerk im Immobiliensektor und einen erstklassigen Zugang zu Gewerbeportfolien. Zu den größten Meilensteinen seiner Zeit bei der DEMIRE gehörte die Übernahme der ebenfalls börsennotierten Fair Value REIT AG im Dezember 2015.



Daniel L. Grosch, Vorstand der Diok RealEstate AG: „Wir freuen uns sehr, Herrn Drews als Vorstand für unsere Gesellschaft gewonnen zu haben, um mit ihm gemeinsam den Ausbau unseres Gewerbeimmobilienportfolios zügig voranzutreiben. Herr Drews hat zuletzt während seiner Zeit bei der DEMIRE bewiesen, dass er über einen sehr guten Zugang zu sämtlichen Marktteilnehmern verfügt und in der Lage ist, in kürzester Zeit einen signifikanten und soliden Immobilienbestand aufzubauen.“

Die Diok RealEstate AG (DIOK) ist ein auf deutsche Büroimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Büroimmobilienportfolios in guten bis sehr guten Mikrostandorten von Sekundärlagen. Alle personalintensiven Tätigkeiten wurden vollständig an Dritte vergeben und werden von der DIOK kontrolliert und gesteuert. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager erzielt die DIOK damit einen stetigen Wertzuwachs und positiven Cash-Flow vom ersten Tag an. Durch eine gut gefüllte Akquisitionspipeline strebt DIOK mittelfristig an, ein Immobilienportfolio von Euro 1 Milliarde aufzubauen.