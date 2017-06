DIMDI erneut als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet

Das DIMDI hat gestern für seine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik zum zweiten Mal das Zertifikat des audit berufundfamilie erhalten. Beim Festakt in Berlin zählte das Institut zu insgesamt 353 ausgezeichneten Arbeitgebern.



"Ich freue mich, dass unser Engagement für eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie erneut anerkannt wurde", kommentierte Direktor Dr. Dietrich Kaiser die Auszeichnung. "Als moderner Arbeitgeber nutzen wir schon lange Telearbeit, flexible Arbeitszeiten oder individuell zugeschnittene Teilzeitmodelle bis hinein in Führungspositionen. Die Zertifizierung hilft uns dabei, die familienfreundlichen Angebote für unsere Beschäftigten gezielt weiterzuentwickeln."



Die Re-Auditierung bescheinigt dem DIMDI drei Jahre nach der erstmaligen Auszeichnung eine vertiefte Institutionalisierung seiner familienbewussten Personalpolitik. Im Rahmen das Audits wird das Institut diese nun drei weitere Jahre fortentwickeln. Dazu plant es unter anderem flexiblere Arbeitsmöglichkeiten von Zuhause, standardisierte Informationsangebote für Neueingestellte oder regelmäßige interne Feedback-Veranstaltungen innerhalb der Teams aller Abteilungen.



Langfristiges Engagement



Im DIMDI sind familienfreundliche Maßnahmen seit langem etabliert. Beschäftigte profitieren von flexiblen Arbeitszeiten und Telearbeit und können auch in Führungspositionen individuelle Teilzeitregelungen treffen. Einen Schwerpunkt der ersten Re-Auditierung bildete das Thema Führung, wozu das Institut verschiedene Maßnahmen umgesetzt hatte: So hat es für seine Führungskräfte einen regelmäßigen Austausch etabliert und sie im Fortbildungskonzepts besonders berücksichtigt. Darüber hinaus wurde ein Rotationskonzept eingeführt, Arbeitszeitregelungen weiter flexibilisiert und die Beschäftigten erhielten Zugang zu Leistungen eines Familienservice.



Hintergrund Audit



Die von der Hertie-Stiftung gegründete berufundfamilie gGmbH vergibt seit 1999 Zertifikate für eine familienbewusste Personalpolitik. Das Audit steht unter der Schirmherrschaft der Bundesfamilienministerin und der Bundeswirtschaftsministerin.



Ergänzende Informationen auf unserer Website:





DIMDI als Arbeitgeber





Weitere Informationen im Web:





audit berufundfamilie



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren