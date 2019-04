Pressemitteilung BoxID: 748738 (Die Staatstheater Stuttgart)

Die Liebe zu drei Orangen im Livestream und beim Internationalen Trickfilmfestival auf dem Schlossplatz

Livestream am Ostermontag, 22. April 2019, um 17 Uhr / Open Air auf dem Schlossplatz am Sonntag, 5. Mai 2019, um 11 Uhr

Gute Neuigkeiten für alle, die für die ausverkaufte Premierenserie von Sergej Prokofjews Die Liebe zu drei Orangen an der Staatsoper Stuttgart keine Karten mehr ergattern konnten: Am Ostermontag, 22. April, um 17 Uhr überträgt die Staatsoper Stuttgart die letzte Vorstellung der Neuproduktion in dieser Spielzeit live und kostenlos im Web. Zudem können Opernfans und alle, die es gerne werden möchten, die Erfolgsproduktion am Sonntag, 5. Mai, unter freiem Himmel genießen: Um 11 Uhr zeigt das 26. Internationale Trickfilmfestival Stuttgart eine Aufzeichnung von Die Liebe zu drei Orangen auf der großen LED-Leinwand auf dem Stuttgarter Schlossplatz.



Opernintendant Viktor Schoner zur Kooperation mit dem Internationalen Trickfilmfestival Stuttgart: „Trickfilm und Oper – was hat das eigentlich miteinander zu tun? Glücklicherweise sind sich Animation und Intonation gerade hier in Stuttgart sehr viel näher als man vielleicht denkt. Ich freue mich, dass die Staatsoper 2019 bereits zum fünften Mal mit dem Internationalen Trickfilmfestival kooperiert. Dazu passt Axel Ranischs Inszenierung von Die Liebe zu drei Orangen hervorragend: Die Aufführung bewegt sich zwischen Gaming, Animation und Live-Performance – und das kombiniert mit großartiger Musik.“



Der Livestream von Die Liebe zu drei Orangen ist abrufbar unter www.staatsoper-stuttgart.de/live. Die Übertragung ist mit deutschen Untertiteln versehen. Parallel zu den Streams können Opernfreunde auf Twitter und Facebook außerdem spannende Hintergrundinformationen zum Stück erhalten und mit anderen Zuschauern weltweit sowie dem Team der Staatsoper Stuttgart in Austausch treten.



In dieser Saison hatte die Staatsoper Stuttgart bereits mit den Livestreams von Richard Wagners Lohengrin und Hans Werner Henzes Der Prinz von Homburg insgesamt über 6000 Zuschauer*innen weltweit erreicht. Bis zur Sommerpause sind außer Die Liebe zu drei Orangen noch zwei weitere Livestreams im Web geplant: Am Samstag, 11.05.2019, um 19 Uhr streamt die Staatsoper Stuttgart die Vorstellung von John Adams’ Nixon in China und am Freitag, 12.07.2019, Arrigo Boitos Mefistofele.



Die Livestreams werden ermöglicht durch den Digitalpartner der Staatsoper Stuttgart, die Landesbank Baden-Württemberg. Intendant Viktor Schoner: „Die Öffnung des Hauses in die Stadt und in die Welt hinein ist eines unserer dringendsten Anliegen – und das auch im digitalen Raum. Die geplanten Livestreams sind ein Zeichen an die Bürgerinnen und Bürger des Landes Baden-Württemberg genauso wie an alle Opernfreunde weltweit. Unser langjähriger Partner, die LBBW, ist ein digital affines Haus. Deshalb freuen wir uns besonders, dass sie uns bei der Umsetzung auch von ungewohnten Projekten begleitet.“



Kommende Livestreams der Staatsoper Stuttgart



Sergej Prokofjew



Die Liebe zu drei Orangen



Ostermontag, 22.04.2019, 17 Uhr



Musikalische Leitung Alejo Pérez



Regie Axel Ranisch



Mit Kai Kluge, Daniel Kluge, Esther Dierkes, Patrick Zielke, Stine Marie Fischer, Shigeo Ishino, Carole Wilson, Michael Ebbecke, Matthew Anchel u.a.



John Adams



Nixon in China



Samstag, 11.05.2019, 19 Uhr



Musikalische Leitung André de Ridder



Regie Marco Štorman



Mit Michael Mayes, Matthias Klink, Shigeo Ishino, Jarrett Ott, Katherine Manley, Gan-ya Ben-gur Akselrod u.a.



Arrigo Boito



Mefistofele



Freitag, 12.07.2019



Musikalische Leitung Daniele Callegari



Regie Àlex Ollé (La Fura dels Baus)



Mit Mika Kares, Gianluca Terranova, Olga Busuioc u.a.

