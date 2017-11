PostFinance met fin à la procédure de consultation

PostFinance se transforme en une «Digital Powerhouse». Cette transformation est nécessaire pour que la prestataire de services financiers puisse préserver sa compétitivité et son succès également à l’avenir. La simplification et l’optimisation des structures visées, la suppression de doublons ainsi que l’utilisation de moyens techniques modernes conduisent à une réduction et à un déplacement du personnel. Les adaptations doivent être effectuées par étapes jusqu’en 2020.



PostFinance a mené une procédure de consultation entre le 21 septembre et le 20 octobre 2017 pour les quatre mesures planifiées pour l’année 2018. Les collaborateurs avaient la possibilité de nous soumettre des propositions sur la manière d’éviter d’éventuelles résiliations ou modifications de contrat de travail, de réduire leur nombre, ou encore sur la manière d’atténuer leurs conséquences.



Mesures pour l’année 2018



La direction de PostFinance a systématiquement examiné la faisabilité et le rapport coût-efficacité des propositions soumises et en a discuté de manière approfondie. Aucune proposition en mesure de remplacer les quatre mesures planifiées n’a été reçue. La direction s’en tient donc aux points suivants:



- PostFinance va automatiser et numériser ses processus de manière continue. En 2018, cela entraînera la suppression d’environ 45 unités de personnel. La suppression de ces postes aura lieu autant que possible par fluctuation naturelle, sans recourir à des résiliations.



- Les sites de Kriens et de Münchenstein seront fermés au 30 juin 2018 et le Contact Center de Saint- Gall sera intégré à celui de Netstal à la fin de l’année 2018.



- Le traitement des justificatifs sera transféré au 1er mars 2018 à Swiss Post Solutions (SPS).



- Les zones clientèle des filiales seront examinées en permanence et adaptées au nouveau concept de filiale.



Entretiens constructifs avec les partenaires sociaux



En ce qui concerne la mise en oeuvre concrète des mesures, PostFinance discute actuellement avec ses partenaires sociaux syndicom et transfair. Les principaux sujets abordés sont les conditions-cadres de la délocalisation du traitement des justificatifs à SPS ainsi que les modalités de suppression ou de déplacement des sites de Kriens, Münchenstein et St-Gall. Ces entretiens se déroulent de manière constructive. Dès que les négociations seront terminées, les parties prenantes informeront les collaborateurs et le public des résultats.

