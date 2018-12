die neue welle ehrt die HERZENSMENSCHEN 2018

14.12.18

die neue welle ist jedes Jahr auf der Suche nach diesen Machern, die ehrenamtlich, in ihrer Freizeit oder auch mit eigenen finanziellen Mitteln die Region durch ihr ehrenamtliches Engagement ein kleines Stückchen besser machen. Genau diesen besonderen Menschen möchte die neue welle Gehör verschaffen und vor allem DANKE sagen.



Seit Juli konnten alle die neue welle-Hörer ihre HERZENSMENSCHEN nominieren. Eine hochkarätige Jury unter der Schirmherrschaft von Karlsruhes Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup hat aus 180 Bewerbungen die vier die neue welle HERZENSMENSCHEN ausgewählt. Seit dem 23.11.2018 wurde dann wöchentlich ein Jury-Favorit in der Morgenshow vorgestellt.



Am heutigen Tag sind die folgenden beispielgebenden Projekte für bürgerschaftliches Engagement im Rahmen der Aktion die neue welle HERZENSMENSCHEN ausgezeichnet worden:



Kurt Brei aus Nagold gründete den Verein "Aktive Selbsthilfegruppe Miteinander für Behinderte und Nichtbehinderte Nagold e.V." und erhielt dafür am Samstag, den 01.12.2018, das Verdienstkreuz am Bande.



Ursula Brandel aus Ötigheim ist seit Jahrzehnten ehrenamtlich in ihrer Gemeinde engagiert und besucht unter anderem als Nikolaus jedes Jahr die Lebenshilfe Rastatt in der Behinderten Murgtalwerkstätte.



Andrea Wüstner aus Durlach ist die 1. Vorsitzende des MusikForums Durlach und ermöglicht Kindern, Senioren und Erwachsenen eine Musikausbildung für kleines Geld.



Tatjana Treiber aus Eggenstein-Leopoldshafen hat die Elterninitiative "Leobande" gegründet und veranstaltet regelmäßig Sport-, Kreativitäts- und Abenteuer-Aktionen für Kinder und Erwachsene.



Auch Partner von die neue welle waren begeistert von dem ehrenamtlichen Engagement in unserer Region und spendeten jeweils € 2.018,00 für die Projekte der neuen welle HERZENSMENSCHEN.

