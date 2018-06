Das ist der absolute Bälle-Bahnsinn - die neue welle-Bälle-Bahn in Karlsruhe unterwegs

Der Radiosender die neue welle, der KVV und Intersport schicken zur WM unter dem Motto „BÄLLE-BAHNSINN“ eine ganz verrückte Bahn auf die Schienen der Fächerstadt.



Die Straßenbahn ist mit Fußbällen gefüllt.



Jeder, der die Bahn sieht, muss gut zählen und schätzen können. Die Herausforderung ist, die Zahl der sich in der Bahn befindenden Fußbälle zu schätzen und seinen Tipp online bei der neuen welle abzugeben. Wer die richtige Gesamt-Anzahl der Bälle in der neue welle-Bälle-Bahn errät, bzw. am Nächsten dran ist, hat die Chance, ein ganzes Jahr lang kostenlos Bus & Bahn zu fahren (KVV Jahresticket im Wert von € 1.000,--).



Die neue welle-Bälle-Bahn ist während der WM immer montags bis freitags zwischen

16 und 20 Uhr in Karlsruhe und Umgebung unterwegs.



Mitschätzen ist möglich bis zum 15. Juli 2018 über die Homepage des Radiosenders

www.die-neue-welle.de



Gefahren wird die neue welle-Bälle-Bahn übrigens von Freiwilligen des „Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe e.V.“ - dadurch wird der normale Betrieb des KVV zur WM nicht beeinträchtigt.

die neue welle

die neue welle - der beliebte Lokalsender für 12 Landkreise rund um die Regionen Karlsruhe, Pforzheim, Baden-Baden, Freudenstadt, Nagold, Calw und Horb. die neue welle steht für gute Unterhaltung und aktuelle Information. Mit dem besten Musikmix aus vier Jahrzehnten und den ebenso sympathischen wie kompetenten Moderatoren ist der Sender seit vielen Jahren der tägliche Begleiter und Wohlfühlfaktor für Hunderttausende von Hören - über UKW in Karlsruhe, Pforzheim, Baden-Baden und den Landkreisen Calw und Freudenstadt, über App und als Stream weltweit.

