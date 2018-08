230 Vereine und Organisationen profitieren vom BÄLLE-BAHNSINN

Unter dem Motto „BÄLLE-BAHNSINN“ hat der Radiosender die neue welle in Kooperation mit dem KVV und Intersport an insgesamt 22 Tagen während der Fußball-Weltmeisterschaft die wohl verrückteste Bahn auf das Schienennetz der Fächerstadt geschickt. Die mit insgesamt 3.883 Fußbällen prall gefüllte Bahn verkehrte immer werktags von 16 bis 20 Uhr in Karlsruhe. Wer die Anzahl der Bälle richtig geschätzt und seinen Tipp auf der Homepage von die neue welle abgegeben hat, konnte eine Jahreskarte des KVV im Wert von insgesamt 1.000 Euro gewinnen.



Insgesamt gingen 334 Tipps für den „BÄLLE-BAHNSINN“ ein. Um die vorhandenen 3.883 Bälle auch im Anschluss sinnvoll zu nutzen, konnten sich nach der Aktion alle Vereine der Region bei die neue welle für die Spielgeräte bewerben. Tatsächlich folgten dem Aufruf insgesamt 230 gemeinnützige Vereine und Organisationen – eine tolle Resonanz! Am vergangenen Mittwoch, den 15.08.2018 wurden die Bälle dann von 15.00 bis 18.00 Uhr an die Bewerber ausgegeben. „Trotz schlechtem WM-Ergebnis unserer National-Elf: Mit dieser Aktion haben wir es geschafft! Über 3.500 Fußbälle bringen mehr Spaß und Freude in unsere schöne Region. Wir freuen uns, 230 Vereine und Organisationen mit unseren Fußbällen zu unterstützen. Vielleicht schafft es ja durch diese tolle Aktion eines Tages ein junges ‚neue welle-Talent‘ in die deutsche Nationalmannschaft!“, so Robin Schuster, Geschäftsführer von die neue welle.



Der glückliche Gewinner des „BÄLLE-BAHNSINNS“ hat 3.854 Bälle getippt und war somit am nächsten an der richtigen Antwort dran und sicherte sich dadurch sein KVV-Jahresticket im Wert von 1.000 Euro.

die neue welle

die neue welle - der beliebte Lokalsender für 12 Landkreise rund um die Regionen Karlsruhe, Pforzheim, Baden-Baden, Freudenstadt, Nagold, Calw und Horb. die neue welle steht für gute Unterhaltung und aktuelle Information. Mit dem besten Musikmix aus vier Jahrzehnten und den ebenso sympathischen wie kompetenten Moderatoren ist der Sender seit vielen Jahren der tägliche Begleiter und Wohlfühlfaktor für Hunderttausende von Hören - über UKW in Karlsruhe, Pforzheim, Baden-Baden und den Landkreisen Calw und Freudenstadt, über App und als Stream weltweit.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren