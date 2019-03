Pressemitteilung BoxID: 745941 (Augsburger Puppenkiste® Oehmichens Marionettentheater)

Von Augsburg aus in alle Welt - Figurentheater an den Handelswegen der Fugger

Sonderausstellung im Augsburger Puppentheatermuseum "die Kiste" vom 1. Mai 2019 bis zum 3. November 2019

Standorte in vielen Städten in Europa und auch außerhalb, ein weit gespanntes Netz an Mitarbeitern und eine schnelle Übermittlung von wichtigen Nachrichten zwischen den Handelssitzen – dies sind heutzutage die Merkmale eines weltweit agierenden Unternehmens. Die neue Ausstellung im Augsburger Puppentheatermuseum „die Kiste“ behandelt aber nicht heutige internationale tätige Firmen – sondern die Handelsfamilie Fugger vor über 500 Jahren.



Vor allem der Handel mit Metallen, Gewürzen, Stoffen und anderen Handelsgütern wird in dieser Sonderausstellung thematisiert. Dabei soll auch ein Blick auf die oft schwierigen Wege geworfen werden, auf denen die Waren nach Augsburg oder in andere Städte geliefert wurden. Anhand von Figurentheatern, die heute in den Orten beheimatet sind, in denen die Fugger Handel betrieben, werden einige Routen nachgezeichnet, die am Ende den großen Einflussbereich dieser Augsburger Familie verdeutlichen. Theater aus Schwäbisch Hall, Leipzig oder Nürnberg leihen hierzu ihre Figuren aus, aber auch aus Österreich und Italien werden Puppen im Zeitraum der Sonderausstellung die Handelswege der Fugger präsentieren.



Wie immer wird das Ausstellungsthema von einem bunten Programm begleitet. Im Theaterstück „Fugger Consulting“ tritt Jakob Fugger höchstpersönlich (bzw. Schauspieler Heinz Schulan) auf. Kinder ab sechs Jahren sind eingeladen, mit Mitgliedern des „Geschlechtertanzes Augsburg e. V.“ einige unterhaltsame Tänze kennenzulernen, etwa um einen erfolgreichen Abschluss eines Handelsvertrages gebührend zu feiern. Und wer sich wie die Fugger für Stoffe interessiert, der kann sich im Workshop von Frau Sabine Kinder mit verschiedenen Materialien auseinandersetzen. Weitere Informationen zum Rahmenprogramm entnehmen Sie dem Flyer oder online unter http://www.DieKiste.net/.



Besichtigung für Medienvertreter vorab am Dienstag, den 30. April 2019, von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

Eröffnungsvernissage für geladene Gäste und Medienvertreter ab 19.30 Uhr.

Telefonische Voranmeldung erwünscht unter der Telefonnummer (08 21) 59 00 7 – 30, per E-Mail: Neumeir@dieKiste.net

Weitere Informationen unter http://www.DieKiste.net/Presse/



„die Kiste“ - Das Augsburger Puppentheatermuseum

Spitalgasse 15 in 86150 Augsburg-Ulrichsviertel

Dauerausstellung mit Jim Knopf, Urmel & Co.

und Sonderschau „Von Augsburg aus in alle Welt – Figurentheater an den Handelswegen der Fugger“

täglich, außer montags, von 10.00 bis 19.00 Uhr (Kasse bis 18.00 Uhr)

Voranmeldung von Führungen und Informationen unter der Telefonnummer +49 (0)821 45 03 45 – 0

