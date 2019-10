Pressemitteilung BoxID: 772905 (DIE GALERIE Gesellschaft für Kunsthandel m.b.H.)

Johannes Heisig - Herbstfeuer

14. November 2019 - 18. Januar 2020

Gleich zwei große Ausstellungen beschäftigen sich in diesem Herbst, 30 Jahre nach dem Mauerfall, mit der Kunst in der DDR und entfachen damit eine Diskussion um eine längst überfällige Neubewertung. Es ist äußerst erfreulich, dass der deutsch-deutsche Bilderstreit beigelegt scheint, sich die in den Museumshäusern in Leipzig und Düsseldorf gezeigten Maler von dem Vorurteil, Hofmaler der DDR gewesen zu sein, zunehmend freimachen können. Denn obwohl die eine oder andere Künstlerbiographie kritische Fragen aufwirft, so scheint man endlich verstanden zu haben, die Kunst gesondert und unabhängig davon zu betrachten.



Auch Johannes Heisig hat sich dieser abwertenden Betrachtung seiner Kunst lange Zeit aussetzen müssen. Nach vielen Jahren der persönlichen Aufarbeitung der Beziehung zu seinem Vater Bernhard Heisig hat er diese hinter sich gelassen. Auch scheint seine allenfalls als kritisch-loyal zu bezeichnende Haltung zum System bei der Bewertung seiner Kunst in den Hintergrund getreten zu sein. Zu Recht, denn Johannes Heisig ist ein in seiner Generation herausragender aber durchaus noch nicht genügend hoch geschätzter Künstler mit einer unglaublichen Bandbreite an Themen und Genre. Nicht nur ist er ein genialer Porträtist mit der Fähigkeit, sensibel innere Gemütszustände auf die Leinwand zu transportieren, er ist auch insgesamt ein hervorragender Beobachter, seien es politische Entwicklungen, heimische Landschaften oder Stillleben mit existenziellem Inhalt. Es ist selbstverständlich, dass er im Leipziger Museum der bildenden Künste in der Ausstellung Point of No Return – Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst, mit dem wichtigen Werk Hafenrundfahrt vertreten ist.



Das „Herbstfeuer“, das durch die beiden Ausstellungen entfacht ist, lodert in DIE GALERIE weiter. Bereits zum dritten Mal ist Johannes Heisig mit einer Einzelausstellung präsent. Ernst und ein wenig skeptisch schaut er gemeinsam mit seiner Frau Barbara auf dem für die Ausstellung titelgebenden Gemälde drein. Die beiden wohnen dem jährlich in ihrem Dorf stattfindenden Brauch zu Beginn des Herbstes bei und läuten mit diesem Werk nicht nur terminlich das Ende eines für DIE GALERIE spektakulären 40-sten Jubiläumsjahres ein, auch thematisch greift das Bild einen für die Ausstellung wichtigen Aspekt auf: Die Vergänglichkeit der Dinge zu untersuchen, und auch die eigene Sterblichkeit zu hinterfragen, sind für Johannes Heisig wichtige Themen seines künstlerischen Ausdrucks. Stillleben wie Memento Mori oder Fischgericht zeugen von einer tiefgreifenden und sensiblen Auseinandersetzung mit existenziellen Fragestellungen. Große Leinwände verlagern die Perspektive, ungewohnte Bildausschnitte verändern das Sehen. Vielleicht sollen sie uns helfen, dem Kleinen, Unbeachteten, scheinbar Nutzlosen, vermeintlich Unschönen mehr Raum und Aufmerksamkeit zu schenken. Johannes Heisig jedenfalls tut es und das technisch brillant in seinem unverkennbaren expressiv-impressionistischen Stil.



DIE GALERIE zeigt ca. 50 aktuelle Gemälde und Papierarbeiten des Künstlers und freut sich, den Künstler zur Vernissage am 13. November, um 18:30 Uhr persönlich zu begrüßen.



Ausstellung:

Johannes Heisig - Herbstfeuer



Adresse:

DIE GALERIE

Grüneburgweg 123

60323 Frankfurt am Main



Ausstellungsdauer:

14. November 2019 – 18. Januar 2020



Mittwoch, 13. November 2019, 18.30 Uhr

(Nicht öffentlich, nur nach vorheriger Anmeldung)



Vernissage:

Zur Einführung spricht: Prof. Dr. Bernd Küster,

Direktor der Museumslandschaft Hessen Kassel a.D.



Johannes Heisig ist anwesend!

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (