40 Jahre DIE GALERIE

18.03.19

40 Jahre intensive Galeriegeschichte kulminieren in der Jubiläumsausstellung von DIE GALERIE. Galerist Peter Femfert zeigt hier exklusiv eine persönliche Auswahl seiner Highlights von 40 verschiedenen Künstlern, die mit Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten vertreten sind. Über die Lust am Reisen und die Passion für die Kunst hat er im Laufe der Jahre enge Freundschaften zu den Künstlern und Familien der Surrealisten geknüpft, zu Dallas und Amy Ernst, Schwiegertochter und Enkelin des großen Surrealisten Max Ernst; mit der Familie André Massons pflegt er einen engen Austausch. Dazu kommen die intensiven Freundschaften zu zeitgenössischen Künstlern, besonders jenen aus dem Osten Deutschlands, wie Volker Stelzmann, Klaus Zylla und Johannes Heisig, die stark im Galerieprogramm vertreten sind. Aber auch internationale Künstler wie Alain Clément, Jan Voss, Igor Mitoraj oder Riccardo Cordero sind über die Jahre wichtige Wegbegleiter von DIE GALERIE geworden.



Die Künstler der CoBrA-Gruppe besuchte er in ihren Ateliers so oft es ging. Auch Corneille, Karel Appel und Karl Otto Götz haben den Werdegang von DIE GALERIE maßgeblich geprägt.

Ein besonderes Highlight der Ausstellung ist das großformatige Gemälde Retour des Choses von Pierre Alechinsky, geboren 1927. Zu diesem letzten noch lebenden Künstler der CoBrA-Gruppe pflegt Peter Femfert nach wie vor eine enge Freundschaft. Alljährliche Besuche in seinem Atelier außerhalb von Paris inspirieren Künstler und Galerist zu neuen Werken und Ausstellungsprojekten.



Retour des Choses, entstanden 1993-1994, zeigt alle Charakteristika von Alechinskys Arbeit: Zum einen ist es die typische Technik eines Gemäldes in Acryl auf dünnem Japanpapier, das dann vom Künstler selbst auf Leinwand aufgebracht wird; diese Materialität verleiht dem Bild seine skripturalen Strukturen und seine transluzide, raffinierte Leuchtkraft. Zum anderen hat Retour des Choses, wie viele Werke von Pierre Alechinsky ein zentrales Bildmotiv, das von einer gemalten Umrahmung umgeben ist, und in diesem Fall auch eine „Predella“ mit einer mehr oder weniger eigenständigen, abstrakt - assoziativen „Bildergeschichte“.



CoBrA und Art Brut stehen in einem engen epochalen Zusammenhang und so wundert es nicht, dass auch Jean Dubuffet, Gründervater des Art Brut, zu den zentralen Künstlern von DIE GALERIE zählt. Jean Dubuffet ist in der Jubiläumsschau mit Gemälden aus den 1970er und 1980er Jahren vertreten. In seiner letzten Schaffensphase entstanden die Serien Site aléatoire, Lieux abrégés, Partitions und Psycho-sites.



Lieu de Pèlerinage (1975) zeigt Figuren, die in zufälliger Streuung im Bildraum angeordnet sind und keine individuellen Gesichtszüge aufweisen, was charakteristisch für Dubuffets Werke ist. Die Figuren scheinen mit dem Hintergrund zu verschmelzen, der durch verschiedene Rosétöne das Bild dominiert. Dubuffet ist bekannt für seine chaotisch wirkenden Szenarien, die an zeitgenössische Höhlenmalerei oder Stammeskunst erinnern.



Ein weiteres herausragendes Werk der Jubiläumsausstellung von DIE GALERIE ist die Papierarbeit Le Boucher Casher (1971) von Marc Chagall, die eine Hommage an sein früheres Leben ist. Die Darstellung des „koscheren Metzgers“ ist eine zentrale Figur in den jüdischen Siedlungen in Osteuropa vor dem Zweiten Weltkrieg, genannt Schtetl und wurde zu einem elementaren Teil der jiddischen Bildsprache. Obwohl das Gemälde von Chagall aufgrund seines spirituellen und sensiblen Charakters nicht auf die Beschreibung einer ethnographischen Ordnung beschränkt ist, ist die Parallele zwischen dem Aufbau seiner Bilder und der jüdischen Volksgeschichte deutlich zu erkennen.



Diese drei Bespiele zeigen einen Ausschnitt aus dem vielfältigen Programm von DIE GALERIE, die innerhalb der letzten 40 Jahre ihren Fokus auf den Surrealismus, die CoBrA-Gruppe und zeitgenössische figurative Malerei und Skulptur gelegt hat und darüber hinaus immer wieder neue junge Künstler wie aktuell den Bildhauer Aron Demetz in das Ausstellungs- und Messeprogramm integriert. Aron Demetz, Jahrgang 1972, lebt und arbeitet in Gröden, Südtirol. Eine profunde handwerkliche Ausbildung sieht man seinen Holzskulpturen noch immer an, längst aber hat er die konventionelle Bildschnitzertradition seiner Südtiroler Heimat verlassen und mit neuen, computerunterstützten Techniken und einer zeitgenössischen Bildsprache eine internationale Karriere angetreten.

