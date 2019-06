Pressemitteilung BoxID: 754565 (Die Adler Mannheim Eishockey Spielbetriebs GmbH & Co. KG)

Borna Rendulic wird ein Adler

Die Adler Mannheim haben mit Borna Rendulic einen weiteren ausländischen Spieler unter Vertrag genommen. Der 27-jährige Stürmer wechselt vom KHL-Club Vityaz Podolsk zum amtierenden deutschen Meister und erhält einen Einjahresvertrag.



„Borna ist ein absoluter Topspieler, der bewiesen hat, dass er in starken Ligen wie der KHL und der finnischen Liiga Tore schießen und den Unterschied ausmachen kann“, freut sich Manager Jan-Axel Alavaara über die Verpflichtung des offensiv ausgerichteten Angreifers. „Durch seine läuferischen Fähigkeiten bringt Borna viel Geschwindigkeit aufs Eis. Zudem ist er technisch sehr versiert und mit einem guten Schuss ausgestattet.“



Im Alter von 15 Jahren verließ Rendulic seine Heimatstadt Zagreb in Richtung Finnland. Nach einem kurzen Zwischenstopp bei S-Kiekko zog es den Kroaten zu Porin Ässät, für dessen Profimannschaft er in der Saison 2011/12 seine ersten drei Partien in Finnlands höchster Spielklasse absolvierte. Über Hämeenlinnan Pallokerho (HPK) schaffte der Rechtsschütze letztlich den Sprung in die NHL. Zwischen 2014 und 2017 bestritt der Angreifer insgesamt 15 Partien für die Colorado Avalanche und die Vancouver Canucks. In dieser Zeit stand Rendulic auch im Trikot der Lake Erie Monsters, der San Antonio Rampage und der Utica Comets in der AHL auf dem Eis, wo ihm in 163 Partien 32 Tore und 37 Vorlagen gelangen. Nach drei Jahren in Nordamerika und einem 14 Spiele andauernden Intermezzo bei den Pelicans Lahti wechselte der 91 Kilogramm schwere und 1,88 Meter große Flügelstürmer schließlich nach Podolsk. Für Vityaz brachte er es in 95 KHL-Spielen auf 43 Scorerpunkte (22 Tore / 21 Vorlagen).

